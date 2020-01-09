с чего всё началось

«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Общество За завышение стоимости услуг ЖКХ введут штрафы В опубликованном на сайте российского правительства распоряжении говорится, что больше всего раскошелится придется жителям Чечни – там услуги ЖКХ вырастут в цене на 6,5%. А для жителей Ненецкого автономного округа подорожание станет самым «щадящим» в стране – здесь цена на коммунальные услуги вырастет на 2,4%.

Политика Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.

Технологии Google призвали разрешить удалять предустановленные программы В письме говорится, что из-за невозможности удалить некоторые предустановленные приложения со своих гаджетов пользователи становятся более уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия их данных без согласия.

Спорт Россиянки выиграли командный спринт на чемпионате Европы Женская сборная России по конькобежному спорту выиграла командный спринт на чемпионате Европы на отдельных дистанциях.

Политика СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.