Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы

«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
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"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте
 кабмина.
РИА Новости09 января в 02:16

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Правительство опубликовало план приватизации до 2022 года

РБК09 января в 03:02

Эксперт оценил утверждённый правительством план приватизации

RT на русском09 января в 12:06

Эксперты оценили план приватизации, утвержденный правительством

Газета.Ru09 января в 10:18

Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка

Парламентская газета09 января в 08:39

В план приватизации госактивов вошли ФГУП и десять объектов в Удмуртии

REGNUMвчера в 14:02

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

РИА Новости09 января в 02:16

В правительстве утвердили прогнозный план приватизации на 2020 - 2022 годы

ТАСС09 января в 01:14
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Общество

За завышение стоимости услуг ЖКХ введут штрафы

В опубликованном на сайте российского правительства распоряжении говорится, что больше всего раскошелится придется жителям Чечни – там услуги ЖКХ вырастут в цене на 6,5%. А для жителей Ненецкого автономного округа подорожание станет самым «щадящим» в стране – здесь цена на коммунальные услуги вырастет на 2,4%.
Новые Известия вчера в 00:02
Политика

Президент Ирана признал вину страны в крушении Boeing

Как сообщалось ранее, Иран признал свою вину в крушении иранского самолета сегодня.
РЕН ТВ вчера в 23:58
Политика

Какие вопросы Путин и Меркель обсудят на встрече в Москве

11 января в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
RT на русском вчера в 23:15
Политика

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
RT на русском вчера в 14:50
Политика

WSJ узнала о тайных переговорах США и Ирана при помощи швейцарцев

США и Иран в последние дни вели тайные переговоры через швейцарское посольство в Тегеране.
РБК вчера в 21:37
Биатлон

Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Газета.Ru вчера в 13:46
Армия и оружие

Появилось видео пуска «Кинжала» на учениях в Черном море

Опубликованы кадры пуска ракеты «Кинжал» истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море. Ролик был обнародован телеканалом «Звезда».
Политическая Экспертиза вчера в 02:05
Экономика

Власти Грузии намерены найти нового инвестора для строительства порта

После первой неудачи правительство Грузии начнет искать нового инвестора для строительства порта в Анаклии.
REGNUM 09 января в 05:43
Происшествия

Российский самолет совершил жесткую посадку в Турции

Lenta.ru вчера в 06:39
Технологии

Зарядка гаджетов в общественных местах может быть небезопасной

На фоне растущего количества зарядок в общественных местах существует серьезная опасность, которая подстерегает владельцев гаджетов.
Накануне.Ru 08 января в 18:56
Общество

Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей

Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Московский Комсомолец 09 января в 08:29
Политика

Трамп заявил, что США надо налаживать торговые отношения с Россией

США надо налаживать торговлю с Россией, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 23:27
Политика

В Сети появилось видео попадания иранской ракеты в украинский Boeing

Реальное время 09 января в 23:23
Автоспорт

«КамАЗ» упрочил лидерство после шестого этапа «Дакара»

Грузовики российской команды «КамАЗ-мастер» укрепили лидерство в общем зачёте ралли «Дакар».
RT на русском вчера в 12:00
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Известия вчера в 02:12
Происшествия

Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Известия вчера в 06:31
Общество

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

Российская газета вчера в 07:00
Технологии

Google призвали разрешить удалять предустановленные программы

В письме говорится, что из-за невозможности удалить некоторые предустановленные приложения со своих гаджетов пользователи становятся более уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия их данных без согласия.
RuNews24.ru вчера в 19:31
Спорт

Россиянки выиграли командный спринт на чемпионате Европы

Женская сборная России по конькобежному спорту выиграла командный спринт на чемпионате Европы на отдельных дистанциях.
Спорт-Экспресс вчера в 15:40
Армия и оружие

В США считают, что украинский Boeing был сбит иранской ракетой

News.ru 09 января в 11:57
Происшествия

Актриса Бочкарева раскаялась и попросила оштрафовать ее за кокаин

Актриса Наталья Бочкарева, которую в сентябре прошлого года задержали с кокаином, признала вину в хранении наркотиков.
Вести.Ru вчера в 06:15
Политика

На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

RT на русском вчера в 14:32
Происшествия

Под Челябинском сгорел дом опекунши, у которой забрали девочку с ДЦП

Женщина взяла под опеку девочку-инвалида и ее двух сестер после того, как их мать лишили родительских прав.
ФедералПресс вчера в 02:14
Экономика

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes.
Ведомости 09 января в 14:46
Политика

СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
RT на русском вчера в 13:00
Авто

ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
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Армия и оружие

Трамп не исключил присвоения сирийской нефти

США могут присвоить сирийскую нефть, которую сейчас «охраняют», заявил американский президент Дональд Трамп.
Взгляд.ру вчера в 23:53
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 09 января в 07:49
Гаджеты

Представлена инициатива по переходу пользователей с Windows 7 на KDE Plasma

Визуальный аналог Windows 7 на базе KDE Plasma включает в себя тему Seven Black с набором виджетов Default Apps Menu.
3DNews вчера в 02:30
Как работают Яндекс.Новости?
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