Экономика
RT на русскомМедведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы
«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новости09 января в 02:16
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Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газета09 января в 08:39
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Общество
За завышение стоимости услуг ЖКХ введут штрафы
В опубликованном на сайте российского правительства распоряжении говорится, что больше всего раскошелится придется жителям Чечни – там услуги ЖКХ вырастут в цене на 6,5%. А для жителей Ненецкого автономного округа подорожание станет самым «щадящим» в стране – здесь цена на коммунальные услуги вырастет на 2,4%.
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Президент Ирана признал вину страны в крушении Boeing
Как сообщалось ранее, Иран признал свою вину в крушении иранского самолета сегодня.
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Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма
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Политика
WSJ узнала о тайных переговорах США и Ирана при помощи швейцарцев
США и Иран в последние дни вели тайные переговоры через швейцарское посольство в Тегеране.
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Экономика
Власти Грузии намерены найти нового инвестора для строительства порта
После первой неудачи правительство Грузии начнет искать нового инвестора для строительства порта в Анаклии.
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Российский самолет совершил жесткую посадку в Турции
Технологии
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На фоне растущего количества зарядок в общественных местах существует серьезная опасность, которая подстерегает владельцев гаджетов.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Политика
Трамп заявил, что США надо налаживать торговые отношения с Россией
США надо налаживать торговлю с Россией, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
Политика
В Сети появилось видео попадания иранской ракеты в украинский Boeing
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«КамАЗ» упрочил лидерство после шестого этапа «Дакара»
Грузовики российской команды «КамАЗ-мастер» укрепили лидерство в общем зачёте ралли «Дакар».
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Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
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Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Технологии
Google призвали разрешить удалять предустановленные программы
В письме говорится, что из-за невозможности удалить некоторые предустановленные приложения со своих гаджетов пользователи становятся более уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия их данных без согласия.
Спорт
Россиянки выиграли командный спринт на чемпионате Европы
Женская сборная России по конькобежному спорту выиграла командный спринт на чемпионате Европы на отдельных дистанциях.
Армия и оружие
В США считают, что украинский Boeing был сбит иранской ракетой
Происшествия
Актриса Бочкарева раскаялась и попросила оштрафовать ее за кокаин
Актриса Наталья Бочкарева, которую в сентябре прошлого года задержали с кокаином, признала вину в хранении наркотиков.
Политика
На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
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Под Челябинском сгорел дом опекунши, у которой забрали девочку с ДЦП
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Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes.
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
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В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
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Трамп не исключил присвоения сирийской нефти
США могут присвоить сирийскую нефть, которую сейчас «охраняют», заявил американский президент Дональд Трамп.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Гаджеты
Представлена инициатива по переходу пользователей с Windows 7 на KDE Plasma
Визуальный аналог Windows 7 на базе KDE Plasma включает в себя тему Seven Black с набором виджетов Default Apps Menu.