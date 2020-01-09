Экономика
Lenta.ruВ России утвердили план новой приватизации
Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов. Новая продажа федеральной собственности должна приносить по 3,6 миллиарда рублей каждый год, сообщается на сайте правительства.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новости02:16
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Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газета08:39
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Экономика
Акции «Распадской» подорожали на фоне пожаров в Австралии
Среди акций, входящих в расчет индекса МосБиржи, в лидерах роста выступают бумаги "РусГидро" и "Интер РАО", среди менее ликвидных акций подъемом отличились бумаги "ВСМПО-Ависма" и "Распадской" - акции производителей коксующегося угля дорожают на фоне растущих опасений по поводу перебоев поставок на мировом рынке из-за пожаров в Австралии.
Экономика
В 2019 году на бирже Петербурга зафиксировали прирост счетов
Биржа Санкт-Петербурга представила отчет за 2019 год, согласно которому в 2019 году произошел трехкратный прирост счетов.
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Популярная актриса Светлана Ходченкова удивила всех новым снимком в Instagram.
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Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, назвав его сильным лидером и раскритиковав при этом его американского коллегу Дональда Трампа.
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Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
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Зафиксирован рекордный скачок мировых цен на продукты
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Экономика
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Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9
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Мозг сохранялся неповрежденным 2600 лет
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
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В Иране опровергли заявления о попадании ракеты в украинский Boeing
Глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде опроверг заявления о том, что самолёт авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране был сбит ракетой.
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Медведев рассказал о своем ударе ракеткой по судейской вышке
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