Экономика

REGNUMREGNUMМедведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России. Документ рассчитан на 2020−2022 годы.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте
 кабмина.
РИА Новостивчера в 02:16

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Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Газета.Ruвчера в 02:39

Что правительство намерено приватизировать в ближайшие три года

RT на русскомвчера в 11:41

Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка

Парламентская газетавчера в 08:39

Правительство опубликовало план приватизации до 2022 года

РБКвчера в 03:02

Правительство предложило приватизировать туалет «на одно очко» на Дальнем Востоке

URA.Ru07:26

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 02:16

В правительстве утвердили прогнозный план приватизации на 2020 - 2022 годы

ТАССвчера в 01:14
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка

Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора.
РБК 01:08
Армия и оружие

Российская армия получит 50 пистолетов «Удав» в 2020 году

Партия из 50 новых пистолетных комплексов «Удав» поступит в подразделения Минобороны России в 2020 году.
Известия вчера в 01:30
Биатлон

Объявлены составы сборных России на биатлонные эстафеты в Оберхофе

Российская газета 13:33
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru 13:28
Политика

СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
RT на русском 13:00
Экономика

Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу,10 января, подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба главы республики.
Газета.Ru 13:03
Происшествия

В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек

Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
РБК 03:24
Культура

Винокур выступил против приостановки выпуска «Смехопанорамы»

Юморист Владимир Винокур в беседе с РИА Новости выступил против приостановки выпуска передачи "Смехопанорама", поскольку у нее и у ее ведущего Евгения Петросяна много поклонников.
РИА Новости 11:46
Кино

Назвали самый кассовый мультфильм в истории

Компания The Walt Disney продолжает удерживать лидерство по производству кассовых проектов, ведь мультфильм «Холодное сердце-2» стал уже шестым фильмом, принесшим компании больше миллиарда долларов.
ToDay News Ufa 07 января в 13:55
Транспорт

Тарифы на проезд по ЗСД Петербурга за наличные вырастут в полтора раза

Тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру в 2020 году поднимутся примерно в 1,5 раза для автовладельцев без транспондера.
REGNUM 07:02
Происшествия

Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Известия 06:31
Происшествия

Бочкарева призналась в хранении наркотиков

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:24
Политика

NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет

Аргументы и Факты вчера в 20:25
Политика

США ужесточили санкции против Ирана

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
Известия 11:29
Политика

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма

Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
РИА Новости 12:56
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Политика

МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД РФ не стал рассматривать ноту протеста, которую Украина направила в связи с посещением российским президентом Владимиром Путиным Крыма.
Аргументы и Факты 09:56
Кино

Комедия «Холоп» собрала в прокате более 2 млрд рублей

Информация, собранная единой федеральной системой (ЕАИС), гласит, что фильм собрал в прокате более 1 млрд. рублей.
ToDay News Ufa 08 января в 10:10
Игры

Возвращение социального стелса: что говорят в утечке об Assassin’s Creed про викингов

Игромания.ру 13:24
Общество

Чиновников обязали декларировать разделенное при разводе имущество

Министерство труда обновило методические рекомендации чиновникам по предоставлению сведений о доходах, расходах и имуществе в рамках декларационной кампании 2020 года (за отчетный 2019 год).
РБК 10:39
Авто

Водители допускают пять ошибок при заправке

Автомобилисты частенько становятся жертвами воров, которые периодически подкарауливают таких забывчивых водителей, отправившихся оплачивать заправку и забывшими заблокировать двери.
ToDay News Ufa вчера в 13:54
Футбол

Венгр Кашшаи назначен главой департамента судейства РФС

Известный венгерский арбитр Виктор Кашшаи, закончивший карьеру в прошлом году, получил назначение на должность главы департамента судейства РФС.
RT на русском вчера в 14:27
Политика

В ФРГ заявили, что вывод иностранных войск из Ирака укрепит ИГ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что вывод иностранных войск из Ирака может укрепить террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ).
News.ru 09:48
Общество

Стартовал прием заявок по программе «Земский учитель»

Стартовал прием заявок по программе «Земский учитель».
Осетия-Ирыстон 08:22
Происшествия

Названа основная версия крушения борта Bek Air в Казахстане

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алматы - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с небольшим строением.
Sputnik Узбекистан 12:04
Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
ТАСС Наука вчера в 21:24
Происшествия

Шестиклассник устроил стрельбу в школе в Мексике

Ученик шестого класса в городе Торреон на севере Мексики пришел в школу с огнестрельным оружием и устроил стрельбу со смертельным исходом.
Lenta.ru 12:22
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

РИА Новости вчера в 13:55
Политика

Киев сообщил о последнем сеансе связи пилотов разбившегося самолета

В момент последнего сеанса связи с диспетчерами пилоты разбившегося в Иране лайнера Boeing 737, принадлежащего компании «Международные авиалинии Украины», сообщили, что полет проходит в штатном режиме.
РБК 12:38
Армия и оружие

Россия и Турция договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе

Россия и Турция договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе с 00:01 в воскресенье 12 января.
РЕН ТВ 10:30
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