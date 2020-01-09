с чего всё началось

Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов. Новая продажа федеральной собственности должна приносить по 3,6 миллиарда рублей каждый год, сообщается на сайте правительства.

Политика Появилось видео вероятного запуска поразившей Boeing в Иране ракеты В Сети появилась новая видеозапись, на которой виден предполагаемый запуск иранской ракеты, которая поразила самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» вскоре после взлета из аэропорта Тегерана.

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата "В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции Юго-западного округа Москвы доставили в отделение двух человек, которых проверяют на причастность к нападению", - рассказал собеседник агентства Ранее депутат Михаил Хананашвили заявил РИА Новости, что на его жену напал неизвестный, нанеся ей колото-резаное ранение, сейчас она в тяжелом состоянии.

Политика Меркель прокомментировала признание Ираном вины за крушение Boeing Канцлер ФРГ Ангела Меркель после признания Ираном вины за крушение украинского самолета под Тегераном в ночь на 8 января заявила, что необходимо будет обсудить все последствия.

Биатлон Сборная России заняла четвертое место в мужской эстафете в Оберхофе Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафете на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе, победителями соревнований стали спортсмены команды Норвегии.

Шоу-бизнес Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.

Авто ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City» Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».