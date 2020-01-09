Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России утвердили план новой приватизации

Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов. Новая продажа федеральной собственности должна приносить по 3,6 миллиарда рублей каждый год, сообщается на сайте правительства.
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"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте
 кабмина.
РИА Новости09 января в 02:16

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В план приватизации госактивов вошли ФГУП и десять объектов в Удмуртии

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RT на русском09 января в 12:06

В правительстве утвердили прогнозный план приватизации на 2020 - 2022 годы

ТАСС09 января в 01:14
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
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Жительница Кирова рассказала, почему бросила трехлетнюю дочь умирать

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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как провёл отпуск, а также поделился планами на оставшуюся часть сезона.
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Меркель прокомментировала признание Ираном вины за крушение Boeing

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после признания Ираном вины за крушение украинского самолета под Тегераном в ночь на 8 января заявила, что необходимо будет обсудить все последствия.
РИА Новости 10:46
Политика

Кремль может создать партии с Дудем и Шнуровым во главе

Пока в качестве возможных фронтменов новых проектов в Кремле рассматривают журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
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Иранский КСИР взял ответственность за крушение украинского Boeing

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Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном

Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
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Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео

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Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС

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Украинский самолет был сбит из-за «безрассудной» политики Ирана

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Суд Набережных Челнов в Республике Татарстан арестовал до 29 февраля оппозиционера Карима Ямадаева по делу о призывах к терроризму, сообщает «Интерфакс».
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