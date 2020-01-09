с чего всё началось

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план и основные направления приватизации имущества, находящегося в федеральной собственности, на 2020—2022 годы.

Футбол Джеррард: «Жалею, что не поиграл под руководством Клоппа» Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард прокомментировал свое решение покинуть стан "красных" в 2015 году:Не захотел быть игроком скамейки, поэтому принял решение не продлевать контракт.

Общество Богатейшая женщина Африки получила гражданство России Богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш получила гражданство России. Ее состояние оценивается в 2,3 млрд долларов.

Политика Зеленский предложил Лондону вместе расследовать авиакатастрофу в Иране Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном предложил британской стороне принять участие в расследовании авиакатастрофы в Иране.

Политика Росавиация рекомендует усилить безопасность при полетах на Ближний Восток Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рекомендует перевозчикам усилить меры безопасности при осуществлении полетов в ближневосточный регион, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальную телеграмму агентства.

Теннис Медведев вывел Россию в полуфинал АТР Cup Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана и вывел национальную команду в полуфинал турнира АТР Cup, который в настоящее время проходит в Австралии.

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.

Экономика Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.

Биатлон Российские биатлонистки вышли на второе место в Кубке наций Биатлонистки сборной России, несмотря на провал в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира, получили заветные очки в Кубке наций, передает "Чемпионат".

Происшествия Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.

Авто Haval поставил рекорд продаж в России Первый официальный дилер Haval открылся в Москве в июне 2015 года, а сейчас у марки 82 дилерских центра по всей России.

Авто В России подскочили цены на автомобили Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.