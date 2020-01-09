Экономика

RT на русскомRT на русскомЭксперт оценил утверждённый правительством план приватизации

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план и основные направления приватизации имущества, находящегося в федеральной собственности, на 2020—2022 годы.
Читать в источнике
Комментировать830
с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте
 кабмина.
РИА Новости02:16

Подробнее о событии

Эксперт оценил утверждённый правительством план приватизации

RT на русском12:06

Эксперты оценили план приватизации, утвержденный правительством

Газета.Ru10:18

В правительстве утвердили прогнозный план приватизации на 2020 - 2022 годы

ТАСС01:14

Приватизация повысит конкурентоспособность госпредприятий России

Экономика сегодня07:56

Правительство опубликовало план приватизации до 2022 года

РБК03:02

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

РИА Новости02:16

Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка

Парламентская газета08:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:12, Ашберн
Технологии

Apple призналась, что сканирует изображения в iCloud

РИА Новости 09:55
Армия и оружие

СМИ сообщили о случайном попадании ракеты в украинский лайнер в Иране

РБК 12:22
Кино

Комедия «Холоп» стала самой кассовой в истории российского проката

Журналистская правда вчера в 12:24
Политика

Президент Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости в республике будет введено чрезвычайное положение.
Коммерсантъ 10:07
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета 07:49
Футбол

Джеррард: «Жалею, что не поиграл под руководством Клоппа»

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард прокомментировал свое решение покинуть стан "красных" в 2015 году:Не захотел быть игроком скамейки, поэтому принял решение не продлевать контракт.
Soccer.ru 10:05
Авто

Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP

Европейская организация Euro NCAP составила рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года.
Автоновости дня 05:41
Происшествия

Расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов написал письмо из СИЗО

Коммерсантъ 02:48
Авто

В Skoda показали новый кроссовер Skoda Vision IN

Компания Skoda показала новый концептуальный паркетник Skoda Vision IN на официальных скетчах.
Новые автомобили вчера в 11:51
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС 07 января в 09:13
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
RT на русском 12:23
Технологии

«Яндекс» может запустить виртуального оператора связи

«Яндекс» изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором (MVNO).
Forbes 01:30
Общество

Богатейшая женщина Африки получила гражданство России

Богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш получила гражданство России. Ее состояние оценивается в 2,3 млрд долларов.
URA.Ru 11:41
Политика

Зеленский предложил Лондону вместе расследовать авиакатастрофу в Иране

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном предложил британской стороне принять участие в расследовании авиакатастрофы в Иране.
RT на русском 10:27
Политика

Росавиация рекомендует усилить безопасность при полетах на Ближний Восток

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рекомендует перевозчикам усилить меры безопасности при осуществлении полетов в ближневосточный регион, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальную телеграмму агентства.
Газета.Ru 13:01
Теннис

Медведев вывел Россию в полуфинал АТР Cup

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана и вывел национальную команду в полуфинал турнира АТР Cup, который в настоящее время проходит в Австралии.
Газета.Ru 07:39
Экономика

Банк России увеличил долю доллара США и золота в резервах

Банк России в конце II квартала 2019 года увеличил долю доллара США и золота в международных резервах.
Российская газета 11:02
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 вчера в 01:50
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Газета.Ru вчера в 18:38
Биатлон

Российские биатлонистки вышли на второе место в Кубке наций

Биатлонистки сборной России, несмотря на провал в спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира, получили заветные очки в Кубке наций, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 11:45
Происшествия

Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником

Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Вести.Ru 02:45
Общество

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости 10:06
Общество

Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе

РБК 07:09
Авто

Haval поставил рекорд продаж в России

Первый официальный дилер Haval открылся в Москве в июне 2015 года, а сейчас у марки 82 дилерских центра по всей России.
5 колесо 08:37
Общество

В Кургане обсуждают повышение пенсии бабушке на 1 рубль

REGNUM 00:57
Авто

В России подскочили цены на автомобили

Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
SevastopolMedia.ru вчера в 23:15
Наука

Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей

Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Московский Комсомолец 08:29
Происшествия

Следствие попросило суд назначить актрисе Бочкаревой штраф

РБК 10:52
Единоборства

Fight Nights сделает предложение Кокляеву

Промоушен Fight Nights Global сделает предложение стронгмену Михаилу Кокляеву для участия в турнире по смешанным единоборствам.
RT на русском 04:06
Общество

Украинский боксер Ломаченко выложил видео с российскими солдатами

Действующий чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO выложил ролик на религиозную тематику.
Газета.Ru 09:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное