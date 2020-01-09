с чего всё началось

Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов. Новая продажа федеральной собственности должна приносить по 3,6 миллиарда рублей каждый год, сообщается на сайте правительства.

Политика Путин: Россия сможет самостоятельно завершить «Северный поток -2» Президент России Владимир Путин заявил, что Россия сможет самостоятельно достроить "Северный поток - 2". Об этом он сообщил на пресс-конференции, которая была организована после встречи российского лидера с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Политика Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.

Армия и оружие Иран признал вину за гибель украинского Boeing от ракеты Как иранские власти объяснили сбитый самолет Командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде в субботу, 11 января, заявил, что украинский самолет Boeing, потерпевший крушение под Тегераном 8 января, был ошибочно сбит ПВО страны.

Политика В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков, которые произошли во время протестов в Сухуме 9 января.

Общество Меган Маркл подписала контракт с Disney на озвучивание персонажей Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с Disney, для которого она будет озвучивать персонажей, сообщает в субботу сайт газеты The Times.

Общество В Ираке убит оператор видеоагентства Ruptly "В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали", - написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале в субботу.

Экономика Благоустройство Москвы стоит дороже нацпроектов Нацпроект «Здравоохранение» обходится федеральному бюджету в 264 млрд рублей, что меньше суммы затраченной на благолепие Москвы, сообщает DEITA.

Хоккей «Северсталь» обыграла «Йокерит» в матче КХЛ 11 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялся матч между финским «Йокеритом» и череповецкой «Северсталью».

Общество Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.

Футбол «Зенит» заинтересовался форвардом «Торино» Дзадзой Форвард «Торино» Симоне Дзадза может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с президентом Ирана Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщается в Twitter украинского президента.

Космос 60 лет назад в СССР был создан Центр подготовки космонавтов 11 января 1960 года в подмосковном Звёздном Городке была создана специальная воинская часть, на базе которой отряд лётчиков-истребителей готовился к первому полёту в космос.

Авто Fitch: Падение объемов продаж авто грозит спадом глобального ВВП Представители МВФ выяснили, что в 2018 за счет сокращения продаж машин было обеспечено 20% в структуре общего замедления роста мирового ВВП, в то время как в глобальной торговле показатель составил 30%.

Происшествия В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".

Здоровье Провоцирующие рак и болезни сердца продукты назвал врач-кардиолог Известный врач-кардиолог Джамал Шаабан из Египта выделил и назвал некоторые продукты, способные вызывать рак и болезни сердца, об этом сообщает издание The Times Hub.

Общество В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".