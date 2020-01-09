Экономика
Lenta.ruВ России утвердили план новой приватизации
Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов. Новая продажа федеральной собственности должна приносить по 3,6 миллиарда рублей каждый год, сообщается на сайте правительства.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новости09 января в 02:16
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Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газета09 января в 08:39
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Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
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Путин: Россия сможет самостоятельно завершить «Северный поток -2»
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия сможет самостоятельно достроить "Северный поток - 2". Об этом он сообщил на пресс-конференции, которая была организована после встречи российского лидера с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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Пилот сбитого украинского лайнера до крушения вел диалог с Тегераном
Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия.
Наука
В Швейцарии ученые создали слиток золота из пластика
Ученым из Швейцарии удалось создать совершенно новую форму золота.
Религия
РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств
Общество
Оппозиционер в Татарстане арестован после видео «о суде над Путиным»
Суд Набережных Челнов в Республике Татарстан арестовал до 29 февраля оппозиционера Карима Ямадаева по делу о призывах к терроризму, сообщает «Интерфакс».
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Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Армия и оружие
Иран признал вину за гибель украинского Boeing от ракеты
Как иранские власти объяснили сбитый самолет Командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде в субботу, 11 января, заявил, что украинский самолет Boeing, потерпевший крушение под Тегераном 8 января, был ошибочно сбит ПВО страны.
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Карен Шахназаров рассказал о свадьбе с Марией Шукшиной
Политика
В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме
Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков, которые произошли во время протестов в Сухуме 9 января.
Общество
Меган Маркл подписала контракт с Disney на озвучивание персонажей
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с Disney, для которого она будет озвучивать персонажей, сообщает в субботу сайт газеты The Times.
Общество
В Ираке убит оператор видеоагентства Ruptly
"В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали", - написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале в субботу.
Экономика
Благоустройство Москвы стоит дороже нацпроектов
Нацпроект «Здравоохранение» обходится федеральному бюджету в 264 млрд рублей, что меньше суммы затраченной на благолепие Москвы, сообщает DEITA.
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Польская полиция забрала трехлетнего ребенка у пьяных россиян
Польские полицейские в центре Гдыни забрали ребенка у пьяных российских родителей. Об этом сообщает Trojmiasto.pl.
Хоккей
«Северсталь» обыграла «Йокерит» в матче КХЛ
11 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялся матч между финским «Йокеритом» и череповецкой «Северсталью».
Космос
Boeing заявил о начале финальных испытаний ракеты-монстра
Хоккей
МЧМ-2020: КХЛ объяснила, почему игрока Канады не удалили в концовке финала
Причины неназначенного удаления хоккеисту сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира — 2020 объяснили в департаменте судейства КХЛ, 11 января сообщает пресс-служба лиги.
Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Футбол
«Зенит» заинтересовался форвардом «Торино» Дзадзой
Форвард «Торино» Симоне Дзадза может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с президентом Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщается в Twitter украинского президента.
Космос
60 лет назад в СССР был создан Центр подготовки космонавтов
11 января 1960 года в подмосковном Звёздном Городке была создана специальная воинская часть, на базе которой отряд лётчиков-истребителей готовился к первому полёту в космос.
Авто
Fitch: Падение объемов продаж авто грозит спадом глобального ВВП
Представители МВФ выяснили, что в 2018 за счет сокращения продаж машин было обеспечено 20% в структуре общего замедления роста мирового ВВП, в то время как в глобальной торговле показатель составил 30%.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Здоровье
Провоцирующие рак и болезни сердца продукты назвал врач-кардиолог
Известный врач-кардиолог Джамал Шаабан из Египта выделил и назвал некоторые продукты, способные вызывать рак и болезни сердца, об этом сообщает издание The Times Hub.
Культура
ВГТРК приостановила производство «Смехопанорамы» и «Утренней почты»
ВГТРК приостановила производство программ "Смехопанорама" и "Утренняя почта", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.