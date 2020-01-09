Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы

«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Читать в источнике
Комментировать792
с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте
 кабмина.
РИА Новости02:16

Подробнее о событии

Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка

Парламентская газета08:39

Медведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы

RT на русском03:04

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

РИА Новости02:16

В России утвердили план новой приватизации

Lenta.ru02:50

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Газета.Ru02:39

Правительство опубликовало план приватизации до 2022 года

РБК03:02

В правительстве утвердили прогнозный план приватизации на 2020 - 2022 годы

ТАСС01:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 08:49, Ашберн
Происшествия

Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину

Известия 04:52
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Политика

Протестующие захватили здание администрации президента Абхазии

Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри.
Вести.Ru 07:41
Экономика

Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
РБК 08:21
Армия и оружие

WP узнала о попытках Ирана нанести минимум ущерба при ракетных ударах

Иранский ракетный удар по базам в Ираке, где находились американские военнослужащие, был специально организован таким образом, чтобы потери были минимальные, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских чиновников.
РБК 01:35
Здоровье

За новогодние каникулы 4356 брянцев заболели ОРВИ

В Брянской области 4356 человек заболели ОРВИ в период с 30 декабря по 5 января.
БрянскToday 02:23
Политика

В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране

РИА Новости 04:36
Авто

Toyota рассказала о новом Toyota Land Cruiser 300

Компания Toyota готовит премьеру внедорожника Toyota Land Cruiser нового поколения, сообщают СМИ со ссылкой на вице-президента по продажам и маркетингу Toyota Australia Шона Хэнли.
Picsnews.net 02:34
Происшествия

Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского

Как сообщил ТАСС в четверг адвокат Соколова Александр Почуев, экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка, вошла в заключительную стадию.
ТАСС 03:31
Технологии

«Яндекс» станет мобильным оператором

По словам источников издания, новый мобильный оператор будет работать на сети Tele2, но возможен и другой вариант – что Tele2 станет базовой сетью, а абоненты «Яндекса» смогут переключаться между операторами — с остальными ещё идут переговоры.
Популярная механика 02:35
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета 07:49
Армия и оружие

Генерал КСИР назвал цель удара Ирана по американским базам

Целью ракетного удара Ирана по американским военным объектам в Ираке было не убийство солдат, а нанесение ущерба инфраструктуре.
RT на русском 08:12
Экономика

Власти Грузии намерены найти нового инвестора для строительства порта

Власти Грузии намерены не только разорвать договор, но и потребовать неустойку за неисполнение обязательств.
REGNUM 05:43
Происшествия

В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом

Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
РИА Новости 05:48
Общество

В Кургане обсуждают повышение пенсии бабушке на 1 рубль

REGNUM 00:57
Армия и оружие

Путин наблюдал за учениями в Черном море

Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:12
Общество

Редактора «Урюпинской правды» уволили из-за фото политика

Глава администрации Урюпинска (Волгоградская область) Юрий Хорошеньков уволил главного редактора местной газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину, из-за того что в публикации фотография федерального политика была поставлена ниже, чем фото местного депутата.
Известия 08:42
Общество

Экс-глава Nissan Карлос Гон раскрыл причины побега из Японии

Право.ру 01:33
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
RT на русском вчера в 20:22
Футбол

Бывший футболист «Локомотива» Тарас Михалик устроил драку, видео

Игрок «Волыни» Тарас Михалик покинул Россию летом и с тех пор не раз попал в сводки новостей.
Чемпионат 08:05
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Общество

Правила поверки счетчиков в России решено поменять

В 2020 году принято решение поменять действующие правила поверки счетчиков электрической энергии, а также других бытовых счетчиков.
Vologda-poisk.ru вчера в 19:59
Политика

В МИД РФ заявили о несогласии с идеей Трампа выйти из ядерной сделки

8 января Трамп заявил, что странам – участницам ядерной сделки с Ираном (Франции, Великобритании, Германии, России, Китаю) необходимо выйти из нее и начать работу над новым соглашением, которое сделает мир безопаснее.
Известия 08:33
Политика

Посол объяснил в МИД Израиля позицию Киева по героизации националистов

«9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довёл до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Джоэлем Лионом», — говорится в заявлении.
RT на русском 08:23
Общество

«Благодарим вежливых людей». Украинец Ломаченко выложил видео с российскими солдатами

Чемпионат 08:27
Происшествия

В Москве нашли крупный склад оружия в квартире

РИА Новости 08:14
Происшествия

В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Российская газета 02:31
Шоу-бизнес

Антон Беккужев стал ведущим «Дома-2»

Антон Беккужев стал ведущим "Дома-2" Отныне в команду ведущих "Дома-2" входит семь человек.
Вокруг ТВ 05:06
Происшествия

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Газета.Ru 00:59
Политика

Президент России выступит с посланием Федеральному Собранию

Ежегодное обращение главы государства состоится 15 января в выставочном зале «Манеж» Президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января в выставочном зале «Манеж».
Союзное Вече 07 января в 04:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное