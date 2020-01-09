с чего всё началось

Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов. Новая продажа федеральной собственности должна приносить по 3,6 миллиарда рублей каждый год, сообщается на сайте правительства.

Общество Минпросвещения изменит отметки в школьных аттестатах В школьном аттестате дисциплины музыка, физкультура и изобразительное искусство будут оцениваться не по пятибалльной шкале, а по системе "зачет-незачет", сообщила министр просвещения России Ольга Васильева.

Футбол Испанские фанаты вновь обвинили украинского футболиста в нацизме Стали известны новые случаи оскорбительных скандирований в адрес украинского футболиста Романа Зозули, выступающего за испанский "Альбасете", сообщается на официальном сайте Примеры.

Происшествия СК в Омске возбудил дело об издевательствах над четырехлетним ребенком Следователи СК возбудили уголовное дело по статье об истязании ребенка, выясняется, как четырехлетний мальчик получил синяки и кровоподтеки, сообщил РИА Новости в субботу представитель СК РФ по региону.

Происшествия Отец Шамсутдинова рассказал об издевательствах над сыном Отец Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал о пребывании в воинской части его сына, который обвиняется в убийстве восьмерых сослуживцев.

Кино Режиссёр «Венома» и «Zомбилэнд» может снять фильм по Uncharted Кинокомпания Sony Pictures заинтересована в привлечении режиссёра Рубена Флейшера к работе над проектом фильма по видеоигре Uncharted с Томом Холландом, который исполнит роль молодого Нейтана Дрейка.

Здоровье Врачи рассказали, как можно распознать рак желудка Как считают врачи, в зоне риска этого вида рака находятся люди, страдающие воспалением слизистой оболочки желудка и язвенной болезнью.

Футбол Денисов и Кьяртанссон покинули «Рубин» Защитник Виталий Денисов и форвард Видар Кьяртанссон больше не являются игроками казанского «Рубина». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Гаджеты На смартфоны Honor 9X пришла ОС Android 10 Напоминаем, что это пока только публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 для пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro китайского рынка.

Космос NASA заявило об обнаружении первой идентичной Земле планеты Астрономы NASA заявили о том, что обнаружили первую планету, которая по своим параметрам почти идентична Земле, а также находится в "обитаемой зоне" возле своей звезды, что создает условия для наличия воды в жидком виде и развития микроорганизмов.