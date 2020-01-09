Экономика
Lenta.ruВ России утвердили план новой приватизации
Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов. Новая продажа федеральной собственности должна приносить по 3,6 миллиарда рублей каждый год, сообщается на сайте правительства.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новости09 января в 02:16
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Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газета09 января в 08:39
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Общество
Минпросвещения изменит отметки в школьных аттестатах
В школьном аттестате дисциплины музыка, физкультура и изобразительное искусство будут оцениваться не по пятибалльной шкале, а по системе "зачет-незачет", сообщила министр просвещения России Ольга Васильева.
Футбол
Испанские фанаты вновь обвинили украинского футболиста в нацизме
Стали известны новые случаи оскорбительных скандирований в адрес украинского футболиста Романа Зозули, выступающего за испанский "Альбасете", сообщается на официальном сайте Примеры.
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Премьер Украины оценил признание Ирана о сбитом Boeing
Иран сделал «важный шаг в расследовании» признанием, что ошибочно сбил своими силами ПВО украинский пассажирский самолет Boeing 737.
Кино
Режиссер «Доктора Стрэнджа» отказался снимать продолжение
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Поршнев заменит Елисеева на эстафете Кубка мира в Оберхофе
Вместо Елисеева на третьем этапе Кубка мира в составе россиян выйдет Никита Поршнев.
Происшествия
СК в Омске возбудил дело об издевательствах над четырехлетним ребенком
Следователи СК возбудили уголовное дело по статье об истязании ребенка, выясняется, как четырехлетний мальчик получил синяки и кровоподтеки, сообщил РИА Новости в субботу представитель СК РФ по региону.
Происшествия
В Австралии акулы съели 21-летнего немецкого футболиста
21-летний немецкий футболист погиб, находясь в отпуске в Австралии.
Происшествия
Отец Шамсутдинова рассказал об издевательствах над сыном
Отец Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал о пребывании в воинской части его сына, который обвиняется в убийстве восьмерых сослуживцев.
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Футбол
Голкипер «Ливерпуля» Кариус вновь пропустил после грубой ошибки
Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», совершил очередную результативную ошибку.
Футбол
Анатолий Бышовец: Не вижу в критике Дзюбы ничего надуманного
Анатолий Бышовец / / Фото: Global Look Press Высоко оказался Артем и в глазах руководства "Зенита".
Кино
Режиссёр «Венома» и «Zомбилэнд» может снять фильм по Uncharted
Кинокомпания Sony Pictures заинтересована в привлечении режиссёра Рубена Флейшера к работе над проектом фильма по видеоигре Uncharted с Томом Холландом, который исполнит роль молодого Нейтана Дрейка.
Здоровье
Врачи рассказали, как можно распознать рак желудка
Как считают врачи, в зоне риска этого вида рака находятся люди, страдающие воспалением слизистой оболочки желудка и язвенной болезнью.
Шоу-бизнес
Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович
Девушка позировала в коротких шортах Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
Общество
Активиста из Татарстана задержали по делу о призывах к терроризму за видео о суде над Путиным, Песковым и Сечиным
Активист Карим Ямадаев из Набережных Челнов задержан по делу о призывах к терроризму в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за видео о суде над президентом Владимиром Путиным, его пресс-секретарем Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Игры
Появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
На анонимном форуме 4Chan появилась первая информация о новой игре Assassin’s Creed: Ragnarok.
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп высказался в пользу восстановления контактов с Россией. Прежде всего это касается отношений в сфере торговли.
Футбол
Денисов и Кьяртанссон покинули «Рубин»
Защитник Виталий Денисов и форвард Видар Кьяртанссон больше не являются игроками казанского «Рубина». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Культура
Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет эфира
Государственная телекомпания ВГТРК сняла с эфира программу «Сам себе режиссер», выходившую с января 1992 года.
Гаджеты
На смартфоны Honor 9X пришла ОС Android 10
Напоминаем, что это пока только публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 для пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro китайского рынка.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Космос
NASA заявило об обнаружении первой идентичной Земле планеты
Астрономы NASA заявили о том, что обнаружили первую планету, которая по своим параметрам почти идентична Земле, а также находится в "обитаемой зоне" возле своей звезды, что создает условия для наличия воды в жидком виде и развития микроорганизмов.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
Происшествия
В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.