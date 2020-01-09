с чего всё началось

Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов. Новая продажа федеральной собственности должна приносить по 3,6 миллиарда рублей каждый год, сообщается на сайте правительства.

Общество Умер султан Омана, правивший полвека Султан Кабус бен Саид, правивший Оманом с 1970 года, умер в пятницу в возрасте 79 лет, сообщает Оманское агентство новостей.

Происшествия В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 4,7 Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 16.37 (совпадает с мск) с эпицентром в пригороде Стамбула Силиври, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции в субботу.

Политика Путин и Меркель начали встречу в Москве Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу, 11 января, начали совместные переговоры в Кремле.

Политика Макрон принял приглашение Зеленского посетить Киев Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским принял приглашение посетить Киев.

Технологии Пользователи PlayStation выбрали лучшие игры десятилетия В официальном блоге европейского подразделения Sony подвели итоги пользовательского голосования и огласили результаты на звание лучших игр ушедшего десятилетия.

Происшествия Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.

Музыка Селена Гомес выпустила новый альбом Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.