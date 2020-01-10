Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОпубликован план приватизации на 2020–2022 годы

Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, одобренный в конце декабря. В план вошли семь крупных компаний, в числе которых — ВТБ, «Совкомфлот», а также Махачкалинский и Новороссийский порты.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте
 кабмина.
РИА Новости09 января в 02:16

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В план приватизации госактивов вошли ФГУП и десять объектов в Удмуртии

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Эксперт оценил утверждённый правительством план приватизации

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Эксперты оценили план приватизации, утвержденный правительством

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Правительство опубликовало план приватизации до 2022 года

РБК09 января в 03:02

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

РИА Новости09 января в 02:16

В правительстве утвердили прогнозный план приватизации на 2020 - 2022 годы

ТАСС09 января в 01:14
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Газета.Ru вчера в 13:28
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Общество

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