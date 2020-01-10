с чего всё началось

Правительство России опубликовало прогнозный план приватизации на 2020–2022 годы, одобренный в конце декабря. В план вошли семь крупных компаний, в числе которых — ВТБ, «Совкомфлот», а также Махачкалинский и Новороссийский порты.

Общество Раскрыт секрет кардигана Путина Раскрыт секрет кардигана президента России Владимира Путина, в котором он появился на рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.

Политика В КНДР рассказали об условиях переговоров с США о денуклеаризации Северная Корея не пойдёт на переговоры с США о снятии части санкций ООН с КНДР в обмен на полную денуклеаризацию страны, заявил советник северокорейского МИД Ким Ке Гван.

Политика США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.

Гаджеты В России рекордно подешевел iPhone 7 Как ранее сообщали «Кубанские новости», в декабре 2019 года цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.

Общество В Минпросвещения рассказали об изменениях в школьных оценках По словам Васильевой, многие школы используют данную систему в процессе обучения, однако в аттестат ставятся оценки по пятибалльной системе.

Политика Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии В совместном заявлении президентов РФ и Турции всем сторонам ливийского конфликта предлагалось прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, «объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами» для нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров.