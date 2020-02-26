Армия и оружие
РИА НовостиВ России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников. Это следует из новых Правил применения оружия при охране российской границы в воздушном пространстве.
Читать в источнике
Оценить600
с чего всё началось
Вооруженные силы России получили право сбивать гражданские самолеты, вторгшиеся в воздушное пространство страны, только в исключительных случаях, следует из постановления правительства.Коммерсантъ08:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 13:40, Ашберн
Общество
Ученые выявили источник распространения коронавируса в Китае
По мнению специалистов из тропического ботанического сада при Китайской академии наук, эпидемия коронавируса COVID-19 началась не на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане, сообщает "Коммерсант".
Происшествия
В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
Биатлон
Кати Вильхельм: До сих пор жду от Логинова раскаяния и извинения
Происшествия
Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства
Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.
Единоборства
Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Общество
Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Космос
Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме
Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
Экономика
Mail.ru Group рассматривает вторичный листинг на Московской бирже
Совет директоров Mail.ru Group рассматривает возможность вторичного листинга на Московской бирже, но окончательное решение пока не вынесено, сообщила компания.
Спорт
Финский тренер призвал спасти лыжные гонки от Норвегии
Кабинетные игры норвежцев полностью подминают под себя спорт. Мы теряем Францию, Германию и Чехию в лыжном спорте.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии
В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Гаджеты
Названы характеристики игровой консоли Xbox Series X
Политика
Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге
Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
Кино
В 10 сезоне «Американской истории ужасов» появится Маколей Калкин
Райан Мёрфи, один из авторов «Американской истории ужасов», объявил каст 10 сезона сериала, в котором оказалось немало знакомых имён.
Кино
Бюджет нового фильма Мартина Скорсезе превысил 225 миллионов
Производственный бюджет фильма "Убийцы лунного цветка", который собирается снимать прославленный режиссер Мартин Скорсезе превысил 225 миллионов долларов.
Общество
У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус
Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Политика
Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
Теннис
Теннисистка Шарапова завершила карьеру
Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
Здоровье
В Черновцах госпитализирована женщина с подозрением на коронавирус
В Черновцах с подозрением на коронавирус медики госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии.
Кино
Российский сериал попал в конкурсную программу фестиваля Canneseries
Армия и оружие
В Ираке оценили главное преимущество Т-90С перед танками Abrams
Иракские военные освоили российские танковые управляемые ракеты (ТУР), которые применяются на Т-90С и считаются их главным преимуществом перед стоящими на вооружении Ирака танками M1 Abrams.
Футбол
Сборная России впервые в истории проиграла на Кубке легенд
Сборная России впервые уступила сборной звезд со счетом 5:6 в финале турнира имени Константина Еременко по футболу в Москве.
Происшествия
Под Владимиром полицейские обнаружили почти тонну наркотиков
Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что во Владимирской области полицейские изъяли почти тонну синтетических наркотиков и задержали дилеров, передает РИА "Новости".
Общество
Ростуризм посоветовал не ездить в Италию, Южную Корею и Иран
Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентам информировать туристов, планирующих поехать в Италию, Корею и Иран, о ситуации с коронавирусом.
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Происшествия
В Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу во время урока
15-летний школьник стал громко кричать, затем кинулся на 59-летнюю учительницу и ранил ее ножом в живот.
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»
Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Политика
Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских
«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.