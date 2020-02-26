Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников. Это следует из новых Правил применения оружия при охране российской границы в воздушном пространстве.

В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

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