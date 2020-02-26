Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников. Это следует из новых Правил применения оружия при охране российской границы в воздушном пространстве.
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Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границ РФ самолетами

Газета.Ru07:31

Российским военным разрешили сбивать нарушившие границу лайнеры без пассажиров

Взгляд.ру06:37

Мишустин разрешил сбивать нарушившие российскую границу гражданские самолеты

Известия07:24

В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

РИА Новости07:01

Нарушившие границу РФ лайнеры разрешили сбивать при определенных условиях

Московский Комсомолец06:45

Обновлены правила применения оружия при охране воздушной границы РФ

Российская газета07:25

Мишустин разрешил сбивать нарушившие российскую границу гражданские самолеты

Lenta.ru06:20
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Кремль отреагировал на слова Суркова об обнулении президентских сроков

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Суд оставил в силе решение о переводе убийцы Немцова в тюрьму

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Найден новый российский полковник-миллиардер

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Футбол

Источник: В контрактах игроков «Краснодара» появились штрафы за употребление наркотиков

«Краснодар» внес в контракты своих футболистов штраф за употребление наркотиков. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
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Qualcomm рассекретила флагманы на Snapdragon 865

Компания Qualcomm рассекретила перечень смартфонов сегмента флагманских девайсов, которые оснастят процессором модели 865 из серии Snapdragon.
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Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
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Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
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Минпросвещения не одобрило идею штрафовать за оскорбление учителей

В Минпросвещения не поддеривают идею ввести штрафы за оскорбления учителей и предупреждают, что одними запретами и штрафами нельзя создать комфортную психологическую среду в школах.
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Начались съемки продолжения фильма «Мир Юрского периода»

В своем официальном Twitter-аккаунте режиссер Колин Треворроу сообщил о начале съемок 3-й части фильма «Мир Юрского периода: Власть».
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Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц

Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.
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Колокольцев назвал принципиальной борьбу за чистоту рядов в МВД

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Появился официальный анонс Realme 6 и 6 Pro

Один из руководителей Realme Мадхав Шет (Madhav Sheth) опубликовал в своём Twitter тизер новых Realme 6 и 6 Pro.
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Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
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ВТБ выступил против повышения надбавок за системную значимость

ВТБ выступает против повышения надбавок за системную значимость, анонсированного Банком России в начале года.
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74 000 лет назад произошло мощное извержение вулкана Тоба.
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