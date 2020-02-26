Армия и оружие
РИА НовостиВ России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников. Это следует из новых Правил применения оружия при охране российской границы в воздушном пространстве.
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Политика
Кремль отреагировал на слова Суркова об обнулении президентских сроков
В Кремле считают слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, допустившего обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, частным мнением.
Авто
На дорогах РФ впервые увидели новую «ГАЗель»
Обновленную «ГАЗель NN», массовая сборка которой еще не стартовала, впервые проехала по дорогам общего пользования, что не осталось не замеченным.
Общество
В апреле в США начнут испытывать вакцину от коронавируса
Клинические испытания вакцины от китайского коронавируса стартуют в США до конца апреля 2020 года.
Экономика
В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво
Идея введения минимальной розничной цены на пиво обсуждается в России уже несколько лет.
Происшествия
Отряхнулся от грунта, набросили кабель. Экс-директор «Метростроя» Александров доставлен в здание ФСБ, а там новое уголовное дело
Прежде, чем вновь привезти Александрова к себе в Управление ФСБ на Литейный, утром, 26 февраля оперативники опять наведались к нему в квартиру статусного дома на Песочной набережной.
Происшествия
Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды
Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.
Общество
Суд досрочно освободил из колонии экс-главу ФСИН Реймера
Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН Александра Реймера, осужденного на 8 лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Происшествия
Суд оставил в силе решение о переводе убийцы Немцова в тюрьму
Энергетика
«Ямал СПГ» отгрузил 30 млн тонн сжиженного газа
Гаджеты
Nokia воскресит еще один легендарный телефон
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
ГПП плавно трансформируется в стаж для получения страховой пенсии
«В случае предоставления права покупки стажа и пенсионных баллов на средства ГПП многие работодатели и работники предпочтут легально сэкономить на НДФЛ и страховых взносах, переведя часть оплаты труда во взносы по гарантированному пенсионному плану»,— говорит он, отмечая, что по этой причине предложенная «мера должна иметь ограничения, чтобы не искажать принцип солидарности поколений».
Футбол
Источник: В контрактах игроков «Краснодара» появились штрафы за употребление наркотиков
«Краснодар» внес в контракты своих футболистов штраф за употребление наркотиков. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Гаджеты
Qualcomm рассекретила флагманы на Snapdragon 865
Компания Qualcomm рассекретила перечень смартфонов сегмента флагманских девайсов, которые оснастят процессором модели 865 из серии Snapdragon.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Армия и оружие
На Донбассе очередной боец ВСУ подорвался на собственной мине
Скорее всего, боец ВСУ нарвался на собственную мину.
Общество
Минпросвещения не одобрило идею штрафовать за оскорбление учителей
В Минпросвещения не поддеривают идею ввести штрафы за оскорбления учителей и предупреждают, что одними запретами и штрафами нельзя создать комфортную психологическую среду в школах.
Кино
Начались съемки продолжения фильма «Мир Юрского периода»
В своем официальном Twitter-аккаунте режиссер Колин Треворроу сообщил о начале съемок 3-й части фильма «Мир Юрского периода: Власть».
Гаджеты
Представлен смартфон Honor View 30 Pro
Honor View 30 Pro представлен в двух цветах: «голубой океан» и «полночный чёрный». Смартфон поступит в продажу с 3 марта.
Армия и оружие
Атомные монстры Советов: какие корабли беспокоят НАТО больше всего
Подводные лодки проекта 658 и модернизированного проекта 658М долгое время выступали противовесом американским атомным субмаринам и важной составляющей ядерной триады СССР.
Политика
Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц
Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Политика
Колокольцев назвал принципиальной борьбу за чистоту рядов в МВД
Борьба за чистоту рядов личного состава имеет для Министерства внутренних дел РФ принципиальное значение.
Гаджеты
В Сети появились результаты тестирования Samsung Galaxy S20 Ultra при разных режимах обновления экрана
Южнокорейский технологический гигант Samsung в ходе презентации смартфона Galaxy S20 Ultra заявлял о частоте обновления экрана 120 Гц.
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Гаджеты
Появился официальный анонс Realme 6 и 6 Pro
Один из руководителей Realme Мадхав Шет (Madhav Sheth) опубликовал в своём Twitter тизер новых Realme 6 и 6 Pro.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Экономика
ВТБ выступил против повышения надбавок за системную значимость
ВТБ выступает против повышения надбавок за системную значимость, анонсированного Банком России в начале года.
Наука
Древние люди пережили мощное извержение вулкана Тоба 74 000 лет назад
74 000 лет назад произошло мощное извержение вулкана Тоба.