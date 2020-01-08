Общество

RT на русскомRT на русскомВ России утвердили правила маркировки ряда товаров

Из постановления следует, что с 1 декабря 2019 года они подлежат обязательной цифровой маркировке. Кроме того, правительство утвердило правила доступа к данным системы мониторинга, список сведений, которые в обязательном порядке должны в ней содержаться, а также перечень общедоступной информации.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Духам и покрышкам выдадут метки. Правительство утвердило этапы и правила их маркировки

Фонтанка.Ру08:05

Правительство определило правила маркировки парфюмерии и шин

РБК07:03

Правительство утвердило правила маркировки четырех групп товаров

Коммерсантъ06:33

В России утвердили правила маркировки ряда товаров

RT на русском06:39

В России утвержден порядок и правила маркировки различных групп товаров

ТАСС06:47

Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров

РИА Новости04:19

Маркировка товара. Что это?

Бухгалтерия.ру06 января в 03:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Происшествия

Иран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета

РИА Новости 08:50
Политика

Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»

Российская газета 08:32
Кино

«Холоп» стал самой кассовой комедией в истории российского проката

Российский фильм "Холоп", стартовавший в канун Нового года, стал самой кассовой комедией в истории российского прокате.
Kinonews.ru 09:58
Происшествия

На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой

Московский Комсомолец 04:43
Армия и оружие

Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам в Ираке

Спровоцированная атакой США в Ираке эскалация напряженности в ближневосточном регионе, о которой предупреждала Россия, в настоящее время усиливается.
ТАСС 09:35
Общество

Первый канал перенес показ шоу с участием Загитовой на 12 января

РИА Новости 08:07
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Армия и оружие

Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана

Президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на две американские авиабазы в Ираке.
Lenta.ru вчера в 19:53
Происшествия

Житель Петербурга два года хранил труп на балконе, пишут СМИ

Владелец помещения более двух лет хранил тело на балконе. Кем ему приходится умерший, не сообщается. Следственный комитет начал проверку.
РИА Новости 05:28
Армия и оружие

Ирак заявил, что Иран предупредил об ударах по военным объектам США

Канцелярия премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди заявила, что Иран предупредил ее о готовящихся ударах по военным объектам США, но не уточнил, по каким именно.
РИА Новости 06:03
Шоу-бизнес

Болезнь Джигарханяна помогла вернуть любимую женщину

Татьяна Власова, бывшая супруга, не поверила в их искреннюю любовь и решила помочь Джигарханяну избавиться от корыстных намерений молодой девушки.
Независимый публицист 06:16
Экономика

Стоимость жилья в России может вырасти на треть

В результате аналитики пришли к выводу, что стоимость жилья в РФ может вырасти на треть в этом году.
Актуальные Новости 06 января в 02:09
Шоу-бизнес

65-летняя жена Гогена Солнцева выложила откровенное фото

Солнцев же продолжает утверждать, что ни одна молодая девушка не заменит ему супругу: - В сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушками.
Хорошие новости вчера в 03:30
Политика

Меркель едет в Москву не из-за убийства Сулеймани

Визит немецкого канцлера Ангелы Меркель в Москву никак не связан с убийством главы иранского спецназа Касема Сулеймани.
Вести.Ru 08:53
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru вчера в 03:22
Общество

«Россия 1» в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем

Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
РБК вчера в 08:15
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вернула российскому посольству бутылку крымского шампанского, подаренную ей на 50-летие.
REGNUM 05:29
Авто

Появились первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Ожидается, что Aurus Komendant будет представлен на автосалоне в Москве в следующем году.
Tvoe-avto.com 05:59
Шоу-бизнес

Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов

Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов. С таким заявлением перед журналистами выступила ясновидящая Саона.
ФАН 06:42
Авто

Российским автовладельцам напомнили об изменениях в 2020 году

В наступившем году российских владельцев авто ждет огромное количество изменений — от появления электронных паспортов до возможности получать номера прямо в официального дилера при покупке транспортного средства.
Evo-rus.com 06 января в 11:29
Армия и оружие

Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США

Для удара по военным базам США Иран использовал ракеты типа Qiam-1 и Fateh-110.
Телеканал 360° 03:25
Авто

Новый Audi Q9 может появиться к концу 2020 года

Помимо премиального кроссовера Audi Q9 не исключен дебют нового поколения Audi TT. Он может состояться в 2021 году.
Car.ru 01:14
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков

Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова победил на третьем этапе ралли "Дакар", проходящем в Саудовской Аравии, в зачете грузовиков.
Российская газета вчера в 11:24
Космос

Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю

Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Ин-спейс.ру вчера в 06:15
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru вчера в 08:19
Здоровье

В 2020 году изменятся льготы для инвалидов всех групп

Из-за большого количества фальсификаций диагнозов грядет пересмотр и переосвидетельствование по новым правилам всех тех, у кого 2 и 3 группы инвалидности.
ГТРК Ямал 03:27
Армия и оружие

Гражданской авиации США запретили полёты над Ираном и Ираком

Федеральное авиационное управление США (FAA) запретило гражданской авиации США полёты над территорией Ирака и Ирана, а также водами Персидского и Оманского заливов.
News.ru вчера в 22:00
Авто

Современные моторные масла могут сломать двигатель

Отмечается, что рекомендуемые масла стандарта 0-W20 или 0-W30 по SAE избавляют автомобилистов от некоторых проблем, но при этом сокращают срок службы двигателя.
Tvoe-avto.com 06:02
Футбол

Фанаты «Эвертона» пришли на базу клуба после поражения от «Ливерпуля», требуя встречи с игроками

В понедельник семь фанатов пришли на тренировочную базу «ирисок», требуя встречи с игроками.
Sports.ru 08:05
Космос

На Венере впервые найдены признаки наличия действующих вулканов

Ученые USRA впервые обнаружили на Венере признаки наличия действующих вулканов.
Дни24 05 января в 01:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное