Общество

RT на русскомRT на русскомВ России утвердили правила маркировки ряда товаров

Из постановления следует, что с 1 декабря 2019 года они подлежат обязательной цифровой маркировке. Кроме того, правительство утвердило правила доступа к данным системы мониторинга, список сведений, которые в обязательном порядке должны в ней содержаться, а также перечень общедоступной информации.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Духам и покрышкам выдадут метки. Правительство утвердило этапы и правила их маркировки

Фонтанка.Ру08:05

Правительство утвердило правила маркировки четырех групп товаров

Коммерсантъ06:33

Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров

Газета.Ru04:16

Утверждены новые правила маркировки парфюмерии и еще 3 товарных групп

Интерфакс - Россия05:18

Код доступа на прилавок

Российская газета05:06

Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров

РИА Новости04:19

В России утвержден порядок и правила маркировки различных групп товаров

ТАСС06:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:24, Ашберн
Армия и оружие

Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона введёт новые экономические санкции против Ирана.
RT на русском 11:37
Происшествия

В Тюмени сотрудники ДПС избили трезвого водителя и его жену

REGNUM 00:49
Кино

Netflix показал таймлайн «Ведьмака»

Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Cyber.sports.ru 06:43
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок крымское вино, сообщил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости 11:31
Армия и оружие

Показаны повреждения базы США в Ираке после ракетного удара Ирана

Появились кадры, показывающие разрушения американской базы Эйн-аль-Асад на западе Ирака после запуска по ней ракет Ираном в среду, 8 января.
Lenta.ru 12:04
Армия и оружие

Военные США покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Газета.Ru 11:26
Происшествия

В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян

Освобождены двое россиян, похищенных с нефтяного судна MV AMBIKA, в ближайшее время они возвратятся на родину, сообщили в посольстве России в Абудже.
РБК 12:00
Общество

Обновлен рейтинг наиболее привлекательных паспортов в мире

Швейцарская компанияНепlеу & Partners обновила свой ежегодный рейтинг привлекательности паспортов разных стран мира.
REGNUM вчера в 08:09
Кино

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории. Картина собрала более 1,8 млрд рублей в прокате.
Gazeta.SPb 11:52
Шоу-бизнес

Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов

Ugpressa.ru вчера в 15:40
Армия и оружие

Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе

Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
РБК 05:13
Шоу-бизнес

Маленькая дочь Игоря Николаева заинтересовалась музыкой

Поклонники попросили певца активнее публиковать снимки и видео с дочерью, которая, по их мнению, с такими талантами и упорством вполне может составить конкуренцию отцу и записать хиты, которые встанут на один уровень с «Такси, такси», «Пять причин» и «Выпьем за любовь».
StarHit.ru 01:00
Происшествия

Посольство Украины изменило сообщение о крушении самолёта в Иране

RT на русском 07:05
Энергетика

Минприроды заявило о скором истощении запасов нефти в России

Опубликован отчет Минприроды РФ по запасам природных ресурсов в стране. Их общая стоимость по оценке ведомства составляет 55 трлн рублей.
Европейско-Азиатские новости вчера в 22:29
Политика

Трамп призвал Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и другие страны должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
RT на русском 12:06
Общество

Омичам советуют не выходить на улицу в период выбросов

В МЧС отмечают, что ситуацию усугубляет безветренная погода. Специалисты рекомендуют жителям без особой надобности не выходить на улицу.
Омск здесь 11:16
Гаджеты

Samsung презентовал неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro

Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
ToDay News Ufa 06:52
Технологии

Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах

Эксперты по безопасности предупреждают об опасности зарядки гаджетов в общественных местах.
ToDay News Ufa 02:14
Армия и оружие

СМИ опубликовали спутниковое фото последствий иранского удара

РБК 12:26
Общество

В Австралии убьют десять тысяч верблюдов

Начиная со среды, по информации немецкой DPA, в течение пяти дней должны быть убиты около 10 тысяч животных.
Российская газета 07:50
Гаджеты

Alienware представила клон Nintendo Switch под названием Concept UFO

CyberSport.ru вчера в 04:08
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru вчера в 03:22
Футбол

«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»

«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Metaratings вчера в 03:00
Происшествия

У жителя Петербурга нашли на балконе мумию

По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Lenta.ru 11:16
Кино

Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»

Salt Mag вчера в 09:01
Политика

Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
РБК 08:17
Футбол

Джордан Ларссон: Не собираюсь оставаться в России на всю жизнь

Форвард заключил контракт сроком на четыре года. В нынешнем сезоне 22-летний игрок провел 15 матчей в чемпионате России и забил четыре мяча.
Bookmaker-ratings.ru 06:21
Политика

В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что политики стран Прибалтики, когда покидают должности, очень объективно оценивают происходящее в их стране.
РИА Новости 05:37
Происшествия

На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой

Московский Комсомолец 04:43
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова увлеклась танцами на шесте

Популярная актриса Светлана Ходченкова удивила всех новым снимком в Instagram.
Рамблер 04:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное