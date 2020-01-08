Общество

RT на русскомRT на русскомВ России утвердили правила маркировки ряда товаров

Из постановления следует, что с 1 декабря 2019 года они подлежат обязательной цифровой маркировке. Кроме того, правительство утвердило правила доступа к данным системы мониторинга, список сведений, которые в обязательном порядке должны в ней содержаться, а также перечень общедоступной информации.
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Утверждены новые правила маркировки парфюмерии и еще 3 товарных групп

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Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров

РИА Новости04:19

Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров

Газета.Ru04:16
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Армия и оружие

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Советник секретаря СНБО: церковь может быть посредником в решении конфликта в Донбассе

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В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков

Российская газета 03:44
Спорт

Большунов возглавил общий зачет Кубка мира, Устюгов — третий

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В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
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Формальная презентация названного чипа, напомним, состоялась в декабре. Но тогда характеристики изделия раскрыты не были.
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Алланазаров: «„Краснодар“ расстался с Игнатьевым из-за дисциплины. Его последняя выходка сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев»

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Решение выплачивать пенсии мигрантам может привести к тому, что Россия потеряет миллиарды рублей.
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Гаджеты

Раскрыта дата анонса смартфонов из серии Samsung Galaxy S11

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Общество

Патриарх Кирилл раскритиковал закон о домашнем насилии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в эфире телеканала «Россия — 1» заявил, что любое вторжение в семью несет негативные последствия.
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Телеканал 360° 06 января в 13:29
Общество

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В Нигерии пираты 2 января захватили трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA. Двое из моряков россияне, а третий — индус.
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В Белом доме раскрыли причину убийства Сулеймани

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.
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Футбол

Мане стал лучшим футболистом года в Африке

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком 2019 года в Африке.
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При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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Кино

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Вторая часть мультфильма «Холодное сердце» стала самой кассовой в истории мирового кинематографа.
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