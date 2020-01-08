Общество
RT на русскомВ России утвердили правила маркировки ряда товаров
Из постановления следует, что с 1 декабря 2019 года они подлежат обязательной цифровой маркировке. Кроме того, правительство утвердило правила доступа к данным системы мониторинга, список сведений, которые в обязательном порядке должны в ней содержаться, а также перечень общедоступной информации.
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Армия и оружие
Путин оценил усилия России и Сирии в борьбе с терроризмом
Совместные действия России и Сирии позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей террористических организаций, заявил 7 января президент РФ Владимир Путина в ходе визита в Дамаск.
Автоспорт
Машина с россиянином загорелась на ралли «Дакар»
Политика
Украина собралась искать альтернативы Минским переговорам
Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что стране нужно подумать об альтернативе, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены выборы или до конца разведены силы.
Общество
Госдолг Украины за три месяца вырос на 717 миллионов долларов
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко заявил, что госдолг Украины за последние три месяца вырос на 717,3 миллиона долларов.
Политика
Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа
Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Футбол
Дзюба встретил Рождество в костюме из «Гарри Поттера»
Армия и оружие
Военные силы США на Ближнем Востоке приведены в боеготовность
США привели свои военные силы, расположенные на территории Ближнего Востока еще в большую боевую готовность из-за возможных ожидаемых ударов иранских беспилотников.
Происшествия
В Петербурге нашли пятилетнюю девочку, которая пропала вместе с няней
Общество
Escape from Tarkov: женские персонажи вне игры
Политика
Советник секретаря СНБО: церковь может быть посредником в решении конфликта в Донбассе
Советник секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо полагает, что церковь может оказывать содействие в урегулировании конфликта в Донбассе.
Происшествия
В Петербурге иномарка насмерть сбила двух подростков
Спорт
Большунов возглавил общий зачет Кубка мира, Устюгов — третий
Российский лыжник Александр Большунов, ставший лучшим по итогам многодневки «Тур де Ски», захватил лидерство в общем зачете Кубка мира.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Гаджеты
CES 2020: MediaTek раскрыла характеристики чипа Dimensity 800 5G
Формальная презентация названного чипа, напомним, состоялась в декабре. Но тогда характеристики изделия раскрыты не были.
Футбол
Алланазаров: «„Краснодар“ расстался с Игнатьевым из-за дисциплины. Его последняя выходка сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев»
Говорят, что последняя выходка была сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев, но парню повезло, что клуб смог среагировать и история не утекла в прессу.
Экономика
Россия потеряет миллиарды рублей на выплатах пенсии мигрантам
Решение выплачивать пенсии мигрантам может привести к тому, что Россия потеряет миллиарды рублей.
Гаджеты
Раскрыта дата анонса смартфонов из серии Samsung Galaxy S11
В Сети раскрыта дата анонса смартфонов от южнокорейского бренда, относящихся к серии Samsung Galaxy S11.
Общество
Патриарх Кирилл раскритиковал закон о домашнем насилии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в эфире телеканала «Россия — 1» заявил, что любое вторжение в семью несет негативные последствия.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о своей тяжелой юности
Бузова признается, что у нее практически нет времени на отдых и посещение магазинов, а потому она, как только появляется возможность зайти в бутик, старается купить, как можно больше вещей.
Хоккей
«Спартак» третий раз за сезон победил СКА в КХЛ
У гостей шайбу забросил Андрей Кузьменко. "Спартак" третий раз в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата одержал победу над СКА.
Кино
В Сети появились первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
Общество
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензенской области стал мультимиллионером, купив билет за 50 рублей и выиграв 123 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Столото".
Происшествия
В Нигерии пираты похитили двух российских моряков
В Нигерии пираты 2 января захватили трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA. Двое из моряков россияне, а третий — индус.
Политика
В Белом доме раскрыли причину убийства Сулеймани
Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.
Футбол
Мане стал лучшим футболистом года в Африке
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком 2019 года в Африке.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»
Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
Шоу-бизнес
65-летняя жена Гогена Солнцева выложила откровенное фото
Солнцев же продолжает утверждать, что ни одна молодая девушка не заменит ему супругу: - В сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушками.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Общество
Диетолог назвала необходимые зимой витамины и минералы
Врач-диетолог Марият Мухина перечислила минералы и витамины, которых чаще всего не хватает организму человека в зимнее время, сообщает Nation News.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм в истории
Вторая часть мультфильма «Холодное сердце» стала самой кассовой в истории мирового кинематографа.