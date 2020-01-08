Общество
RT на русскомВ России утвердили правила маркировки ряда товаров
Из постановления следует, что с 1 декабря 2019 года они подлежат обязательной цифровой маркировке. Кроме того, правительство утвердило правила доступа к данным системы мониторинга, список сведений, которые в обязательном порядке должны в ней содержаться, а также перечень общедоступной информации.
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Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Политика
Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам
На ближнем Востоке наблюдается эскалация конфликта, о которой предупреждал российский МИД, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ракетный удар Ирана по базам США.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Политика
Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона введёт новые экономические санкции против Ирана.
Политика
Путин и Эрдоган призвали прекратить огонь в Ливии в ночь на 12 января
Армия и оружие
Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе
Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
Гаджеты
Новый iPhone SE 2 впервые показали на видео
Политика
Украинский самолет мог быть сбит ракетой
Лукашевич считает крайне подозрительным совпадением то, что самолет разбился в тот момент, когда отношения между Ираном и США максимально обострились, «именно поэтому версия теракта или уничтожения самолета ракетой должна быть одной из самых приоритетных», сообщает «Лента.ру».
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Здоровье
Офтальмолог оценил влияние смартфонов на зрение детей
В реальности на вероятность глазных патологий оказывают влияния два основных фактора: генетическая предрасположенность и образ жизни ребенка.
Происшествия
СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев
Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
«Нафтогаз» не собирается тратить поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов на погашение своих долгов.
Авто
Показаны первые фото внедорожника Aurus Komendant
Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.
Шоу-бизнес
Саша Зверева прокомментировала слухи о четвертой беременности
На своей странице в Instagram Александра Зверева продемонстрировала стройную фигуру и таким образом опровергла слухи о беременности.
Гаджеты
Lenovo представила первый ноутбук с гибким экраном
Китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold на выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) 2020 в Лас-Вегасе.
Политика
Трамп объявил о дальнейших действиях против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном отступлении Ирана, отметив, что это хорошо для всего мира. Об этом сообщает РИА «Новости».
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Гаджеты
Представили защищенные умные часы Amazfit T-Rex
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Энергетика
Россия увеличила экспорт нефти через морские порты
В 2019 г. Россия увеличила экспорт нефти в страны дальнего зарубежья на 3,7% до 248,51 млн т, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК при Минэнерго.
Гаджеты
Samsung презентовал неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro
Аппарат с названием Galaxy Xcover Pro выполнен по стандарту MIL-STD-810G и IP68.
Происшествия
Похищенные пиратами в Нигерии россияне освобождены
Граждане России, похищенные пиратами с судна в Нигерии, освобождены. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.
Здоровье
В Самарской области почти 7 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор по Самарской области рассказал о зарегистрированных случаях заболевания ОРВИ и гриппом в регионе.
Хоккей
Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Шоу-бизнес
42-летняя Ольга Орлова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике
A post shared by Ольга Орлова (@ olgaorlova1311) on Jan 6, 2020 at 4:10am PST Многие подписчики в Instagram отметили, что бывшая солистка группы "Блестящие" держит себя в отличной форме, а ее стройной и женственной фигуре можно только позавидовать.