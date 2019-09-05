C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.

с чего всё началось

Правительство России утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП. Благодаря ему автовладельцы сами смогут оформить дорожное происшествие по европротоколу. Об этом 5 сентября сообщает РБК.

В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона

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