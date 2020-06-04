Экономика
REGNUMВ России утвердили правила предоставления субсидий аэропортам
Москва, 4 июня 2020, 10:34 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщает 4 июня пресс-служба правительства. «Российские аэропорты могут начинать подавать заявки на получение субсидий», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 06:48, Ашберн
Политика
США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям
Власти США могут запретить пассажирские рейсы китайских компаний.
Деловое.ТВ вчера в 10:23
Политика
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
Политика
Дуров заявил, что в России 30 млн человек пользуются Telegram
В России 30 млн человек пользуются Telegram, заявил его основатель Павел Дуров.
ТАСС 05:06
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия вчера в 03:45
Армия и оружие
Су-57 не помеха: Китай опережает Россию по истребителям
Построен он будет уже, скорее, не по советскому образцу, а американскому, но что самое главное, на его палубу будут садиться истребители пятого поколения.
Утро.ru 00:21
Общество
Карантин в Краснодарском крае продлили до 21 июня
Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 21 июня, заявил в четверг в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:06
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Известия вчера в 19:00
Происшествия
Саратовский адвокат подозревается в миллионной взятке
Как выяснило следствие, в действительности защитник не собирался передавать деньги в качестве взятки, а намеревался распорядиться ими по своему усмотрению.
СаратовБизнесКонсалтинг 05:49
Экономика
Шапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
РИА Новости 06:26
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Игры
Слухи: в Сети появился геймплей ранней версии Call of Duty: Black Ops Cold War, следующей части серии
Несколько недель назад СМИ сообщили, что следующая часть Call of Duty получит подзаголовок Black Ops Cold War и станет мягким перезапуском серии Black Ops.
3DNews 04:11
Происшествия
Мощный оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии
Восемь домов ушли в море в результате мощного оползня на севере Норвегии.
Вести.Ru 02:10
Происшествия
В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело
Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту изъятия четырех детей из многодетной семьи.
Российская газета 02:45
Политика
Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Как сообщает телеканал "Беларусь-1", глава Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке правительства, передает ТАСС.
Инфорос вчера в 15:46
Культура
"Союзмультфильм" создал более 50 эскизов Волка для новой версии "Ну, погоди!"
"Союзмультфильм" ведет активную работу над визуальным решением нового цикла мультсериала "Ну, погоди!", на данный момент создано более 50 разных эскизов образа Волка.
ТАСС 06:15
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия вчера в 12:20
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Общество
Кому предлагают самые высокие зарплаты в Петербурге в июне
Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада проанализировали более 26 465 вакансий, открытых в Санкт-Петербурге с 1 по 31 мая 2020 года, узнали, как изменился рынок труда в городе за прошедший месяц, и составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе в начале июня, сообщает пресс-служба hh.ru по Северо-Западу.
Сергиевские Куранты 05:37
Гаджеты
Представлен монитор LG 27QN880 с креплением к краю стола
Megaobzor.com 04:06
Общество
ВОЗ предупредила о второй волне коронавируса
Клюге предупредил, что если не принять необходимые меры, то вторая волна Covid-19 может стать разрушительной.
Первый Тульский вчера в 20:49
Общество
В России появятся автомобильные номера с новыми кодами регионов
В России снимаются ограничения на комбинации цифр кодов регионов -- ранее они могли начинаться только с 1 или 7, а теперь с любой цифры от 1 до 9. Соответствующий приказ МВД уже подписан, передает ТАСС.
Motor 02 июня в 03:29
Армия и оружие
Украина сочла незаконным задержание своего военного в Крыму
Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины прокомментировало задержание российскими пограничниками в Крыму своего военного Евгения Добринского.
Московский Комсомолец вчера в 05:05
Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink
Через свой аккаунт в Twitter американская компания SpaceX Илона Маска сообщила о запуске ракеты-носителя Falcon 9, на борту которой находятся 60 спутников Starlink.
Военное дело 00:52