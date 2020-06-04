Экономика
REGNUMВ России утвердили правила предоставления субсидий аэропортам
Москва, 4 июня 2020, 10:34 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщает 4 июня пресс-служба правительства. «Российские аэропорты могут начинать подавать заявки на получение субсидий», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 06:44, Ашберн
Политика
Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о преимуществах России перед другими странами в интервью «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 01:28
Происшествия
В Красноярске нашли машину напавших на инкассаторов преступников
Полиция Красноярска сообщила об обнаружении автомобиля "ВАЗ 2106", на котором с места преступления скрылись напавшие на инкассаторов разбойники.
Байкал24 00:04
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Происшествия
После катастрофы в Норильске арестован начальник цеха ТЭЦ-3
Норильск, Красноярский край, 4 июня 2020, 13:32 — REGNUM Избрана мера пресечения начальнику цеха норильской ТЭЦ-3, сообщили иа в пресс-службе Красноярского краевого суда.
REGNUM 06:32
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Общество
Бизнес-омбудсмен раскритиковал проект нового КоАП
Бизнес-омбудсмен Борис Титов раскритиковал проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
НТВ 03:44
Путешествия
Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил
Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс 02 июня в 12:29
Экономика
Объем производства, потребления и запасов зерновых и торговли ими в мире может достичь нового рекордного уровня в сезоне 2020–2021 - ФАО ООН
В соответствии с первым прогнозом ФАО в результате ожидаемого увеличения объемов торговли всеми основными зерновыми культурами объем торговли зерновыми в мире в целом в сезоне 2020 2021 годов может достигнуть нового рекордного уровня в 433 млн т, что на 2,2 процента (9,4 млн т) больше, чем в сезоне 2019 2020 годов.
Зерно Он-Лайн 05:30
Политика
Дуров заявил, что в России 30 млн человек пользуются Telegram
В России 30 млн человек пользуются Telegram, заявил его основатель Павел Дуров.
ТАСС 05:06
Политика
Роман Головченко возглавил новый кабинет министров Беларуси
46-летний Роман Головченко, который ранее возглавлял Госкомвоенпром Беларуси, назначен новым премьер-министром РБ.
Российская газета 05:21
Экономика
Шапошников заявил, что готов к проверке его декларации комиссией МГД
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что не возражает против проверки непубличной части своей декларации комиссией МГД.
РИА Новости 06:26
Общество
В Саратове бастуют работники троллейбусного депо
На предприятии объявили о создании нового профсоюза «Электротранспортник», так как старый, со слов работников, никакого участия в отстаивании прав рабочих не принимает.
REGNUM 05:39
Авто
Продажи новых автомобилей в России упали на 52% в мае
Продажи новых легковых машин и легких коммерческих автомобилей в России в мае упали в 2 раза – до 63,033 тысячи с 130,846 тысячи проданных машин в мае прошлого года, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.
Вести.Ru 06:35
Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Единоборства
Напарник Фёдора Емельяненко оценил стиль боя Нурмагомедова
Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, который входит в команду знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко, охарактеризовал стиль ведения боя действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Чемпионат 02:00
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru вчера в 11:09
Политика
Полиция пообещала расследовать нарушение Зеленским карантина
В МВД Украины пообещали расследовать вопрос нарушения карантинных ограничений президентом Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 05:12
Культура
Музей Победы покажет онлайн-программу ко Дню России
Московский Музей Победы на Поклонной горе подготовил специальную программу в формате онлайн ко Дню России, который отмечается 12 июня.
Народные новости 04:27
Культура
"Союзмультфильм" создал более 50 эскизов Волка для новой версии "Ну, погоди!"
"Союзмультфильм" ведет активную работу над визуальным решением нового цикла мультсериала "Ну, погоди!", на данный момент создано более 50 разных эскизов образа Волка.
ТАСС 06:15
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru 02 июня в 23:04
Шоу-бизнес
Романа Жукова обвинили в изнасиловании беременной супруги
Звезда 90-х Роман Жуков насиловал свою жену Елену на десятой неделе беременности, после чего у нее случился выкидыш.
Что происходит 06:39
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Музыка
Клип Little Big признали «самым трешовым» в Берлине
Клип российской группы Little big на песню «Go bananas» стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video, заявили музыканты группы 1 июня в Instagram.
ИА Красная Весна 01 июня в 13:27