Москва, 4 июня 2020, 10:34 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщает 4 июня пресс-служба правительства. «Российские аэропорты могут начинать подавать заявки на получение субсидий», — говорится в сообщении.

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