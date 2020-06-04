Экономика
REGNUMВ России утвердили правила предоставления субсидий аэропортам
Москва, 4 июня 2020, 10:34 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщает 4 июня пресс-служба правительства. «Российские аэропорты могут начинать подавать заявки на получение субсидий», — говорится в сообщении.
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Политика
Индия подтвердила участие своих военных в параде Победы
Аргументы и Факты 04:13
Космос
В Магеланновых облаках «проснулся» сверхяркий пульсар
Объект находится в так называемом « Магеллановом мосту», области из газа и звезд, соединяющей большое и малое Магеллановы облака.
Популярная механика 05:13
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Известия вчера в 09:16
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом случаев коронавируса
Меньше всего заражений зафиксировали в Курганской области (3), Еврейской автономной области (3) и Севастополе (2). Всего за последние сутки в России выявлено 8 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:37
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
Политика
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54
Экономика
Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента
По мнению авторов письма, изменение доли солода при производстве пива приведет к сокращению объемов производства солода на 30 процентов, что повлечет уменьшение посевных площадей пивоваренного ячменя на 230 тысяч гектаров, а также снижение занятости в сельском хозяйстве и сельхозпереработке.
РИА Новости вчера в 19:07
Политика
Джонсон пообещал изменить визовые правила для Гонконга
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в статье для издания South China Morning Post сообщил, что Великобритания готова изменить визовые правила для гонконгцев, если Китай внедрит закон о нацбезопасности Гонконга.
РИА Новости 02 июня в 18:46
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
Авто
В мае российский авторынок сократил падение до 52%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в мае 2020 года сократили падение с 72,4% до 51,8% в годовом выражении и составили 63 033 единицы.
Автоновости дня 05:09
Кино
«Чернобыль» стал лидером по номинациям премии BAFTA TV
Сериал «Чернобыль» американского режиссёра Крейга Мейзина стал лидером по количеству номинаций Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA TV).
News.ru 05:55
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Lenta.ru вчера в 15:12
Кино
Объявлена программа Каннского кинофестиваля
Вечером 3 июня президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр в пустом кинозале Дворца фестивалей объявил номинантов на конкурсную программу в этом году.
Piter.tv 03:58
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС вчера в 07:26
Политика
В МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов
МВД России разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов в рамках распоряжения правительства РФ и регулирования трудовой миграции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 05:24
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Экономика
Россияне накопили рекордную сумму на текущих счетах в банках
К началу мая сумма, хранящаяся на текущих счетах россиян, достигла 9 триллионов рублей. Предыдущий рекорд был установлен в начале года.
Компания вчера в 04:34
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Политика
Кремль акцентировал приглашение глав стран СНГ на парад Победы
Акцент в приглашениях на парад Победы в Москве по-прежнему делается на глав государств СНГ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 05:43
Происшествия
Мощный оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии
Восемь домов ушли в море в результате мощного оползня на севере Норвегии.
Вести.Ru 02:10
Культура
Музей Победы покажет онлайн-программу ко Дню России
Московский Музей Победы на Поклонной горе подготовил специальную программу в формате онлайн ко Дню России, который отмечается 12 июня.
Народные новости 04:27
Происшествия
В Тейкове следователь пошла на преступление ради своего сожителя
Чтобы скрыть причастность сожителя к хищению, следователь фальсифицировала материалы процессуальной проверки.
IvanovoNews 04:56
Происшествия
Утопившей своих детей матери вынесли приговор на Камчатке
Газета.Ru вчера в 20:37
Экономика
Названы три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Общество
На Украине зафиксировано рекордное число случаев коронавируса за сутки
За последние сутки на Украине коронавирус выявили у 588 человек, что стало рекордом за все время исследований, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
Взгляд.ру 02:41
Интернет
С Google требуют взыскать $5 млрд за сбор данных пользователей
Истец требует взыскать с Google не менее 5 млрд долларов. Реакция Google не заставила долго ждать.
The GEEK вчера в 14:28