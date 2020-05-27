Коронавирус
Lenta.ruВ России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
«Настоящие санитарно-эпидемиологические правила устанавливают требования к комплексу организационных профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19) на территории РФ», — говорится в документе.Известия06:00
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Вести.Ru вчера в 13:56
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RT на русском 13:08
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Сегодня SpaceX запустит Crew Dragon: начало трансляции в 23:33 по МСК
Уже сегодня, 27 мая, компания SpaceX запустит свой первый космический корабль Crew Dragon с экипажем на борту.
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Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
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ТАСС 13:06
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Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
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В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны
РБК вчера в 14:36
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Ростовский губернатор пригрозил закрыть муниципалитеты на карантин
Никто не выезжает из этой территории, никто не въезжает на эту территорию.
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Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
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Киев решил «уволить» нынешние администрации республик Донбасса
Киев, 27 мая 2020, 19:09 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «оккупационным администрациям» нет места в процессе урегулирования ситуации в Донбассе.
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Режиссёр This is the Zodiac Speaking анонсировал FMV-триллер AIDA
В сентябре польская студия Punch Punk Games планирует выпустить приключенческий детектив от первого лица This is the Zodiac Speaking.
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28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня
7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
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