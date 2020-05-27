с чего всё началось

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг. 1,9K

Экономика Россиянам с августа повысят накопительные пенсии Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда. 1,1K

Политика Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю. 20

Общество Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы. 1K

Общество Минтруд России предложил новые меры поддержки Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса. 1,3K

Здоровье Стали известны зарплаты главврачей Волгоградской области Опубликованы декларации о среднемесячной зарплате за 2019 год главных врачей и главных бухгалтеров больниц Волгоградской области.

Общество Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии. 3

Армия и оружие Дорогостоящий «трактор»: на Украине нашли применение танкам Т-84 Провал украинских танков Т-84 на соревнованиях НАТО Strong Europe Tank Challenge в 2018 году мало кого удивил.

Общество Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании. 35

Общество Богатые россияне начали покидать родину на бизнес-джетах Источники агентства отметили, что в марте перелетов на бизнес-джетах между европейскими странами и Россией было больше (порядка 250), но тогда туристы в основном возвращались на родину, где только начали выявлять первые случаи заражения коронавирусом, которые оказались завозными. 37

Общество Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС. 59

Политика Киев решил «уволить» нынешние администрации республик Донбасса Киев, 27 мая 2020, 19:09 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «оккупационным администрациям» нет места в процессе урегулирования ситуации в Донбассе.

Здоровье Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу Главный внештатный патологоанатом Минздрава Георгий Франк отметил, что в России тела 98 процентов умерших подвергаются вскрытию, что позволяет оценить истинное влияние коронавируса на смертность. 24

Киберспорт Режиссёр This is the Zodiac Speaking анонсировал FMV-триллер AIDA В сентябре польская студия Punch Punk Games планирует выпустить приключенческий детектив от первого лица This is the Zodiac Speaking.