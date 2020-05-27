Коронавирус
Nord-NewsРоспотребнадзор утвердил до конца года правила профилактики CoVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Эти правила будут действовать до 1 января 2021 года.
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с чего всё началось
«Настоящие санитарно-эпидемиологические правила устанавливают требования к комплексу организационных профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19) на территории РФ», — говорится в документе.Известия06:00
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Политика
Путин обсудит с Собяниным ситуацию с коронавирусом
Российская газета 07:36
Общество
Рособрнадзор обнародовал расписание ЕГЭ-2020
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НДН.инфо 25 мая в 22:15
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В США акцию протеста разогнали слезоточивым газом
Миннеаполис, США, 27 мая 2020, 16:55 — REGNUM Участники акции протеста в городе Миннеаполис (штата Миннесота, США) были разогнаны слезоточивым газом, передаёт 27 мая CNN.
REGNUM 09:55
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
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В Саратовской области еще два человека скончались от коронавируса
В Саратовской области от коронавируса за сутки умерли еще два человека.
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У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
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РИА Новости 04:25
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Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Политика
Путин объявил дату парада Победы
НТР 24 вчера в 08:08
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Прокуратура нашла нарушения на складе сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 26 мая 2020, 12:18 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 05:18
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Оператор «Северного потока-2» отреагировал на угрозу новых санкций
Любые угрозы санкциями в отношении газопровода "Северный поток-2" являются дискриминацией европейских компаний.
Российская газета 00:05
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Интернет-пользователи не узнали Марию Максакову в новом интервью
Полтора года о Марии Максаковой ничего не было слышно. 26 мая оперная певица дала интервью, и зрители не сразу ее узнали.
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Южноуральские ученые создали модель развития эпидемии коронавируса
Ученые из ядерного центра в Снежинске занялись моделированием развития эпидемии в один из первых дней карантина.
Эхо Москвы в Челябинске 08:53
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Чемпионат России может быть возобновлен со зрителями на трибунах
Чемпионат России, который был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
Газета.Ru 10:36
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Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой вчера в 03:12
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Победительницей «Холостяка» стала Барбара Пино
Шоу Холостяк на ТНТ подошло к концу. Его победительницей стала Барбара Пино. Финал шоу состоялся в воскресенье, 24 мая.
iReactor 24 мая в 09:26
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Высокую заразность коронавируса связали с его необычным свойством
Научный сотрудник Университета Флиндерса в Австралии, профессор Николай Петровски рассказал о выявленной странной особенности SARS-CoV-2 - возбудителя коронавирусной инфекции.
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Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
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Путин назвал число зарегистрированных безработных в России
Число официально зарегистрированных безработных в России составляет порядка 1,9 млн человек.
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Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM 08:53
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Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 70,98-71,17 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 71,16 руб. — это на 38 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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Шнуров обозвал Пригожина матерным словом
Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
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Герхард Шредер назвал «карликом» украинского посла
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Ответный огонь ЛДНР: Киев призвал Москву отказаться от «логики войны»
Украина в экстренном порядке призвала Россию в ООН отказаться от «насилия и логики войны на оккупированном Донбассе».
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ЦБ аннулировал лицензию Morgan Stanley в России
В первом квартале владелец Морган Стэнли Банка Morgan Stanley Bank Europe принял решение о реорганизации российского бизнеса: банк полностью прекратил торговые операции и передал подразделения, занимающиеся инвестиционно-банковской деятельностью и деятельностью в сфере недвижимости, в пользу новой компании, которой не нужна лицензия, говорится в отчетности банка по МСФО за 2019 год.
РБК 06:24
Здоровье
В Забайкалье отмечают взрывной рост числа носителей SARS-CoV-2
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REGNUM 03:06
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В Госдуму внесли законопроект о соблюдении тишины в квартирах ночью
Представители фракции «Единая Россия» во главе с Александром Хинштейном внесли законопроект о соблюдении тишины в квартирах ночью.
Версия.Инфо 10:12
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Нефтяная война между Россией и Саудовской Аравией, прекращенная после заключения сделки в формате ОПЕК+ в апреле, может разгореться с новой силой.
Lenta.ru 04:55