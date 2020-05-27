с чего всё началось

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Эти правила будут действовать до 1 января 2021 года.

Роспотребнадзор утвердил до конца года правила профилактики CoVID-19

Общество Рособрнадзор обнародовал расписание ЕГЭ-2020 На 29 и 30 июня запланированы предварительные пробные экзамены, в ходе которых будут протестированы все экзаменационные процедуры, чтобы основная волна ЕГЭ прошла без сбоев, сообщает Рособрнадзор со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова. 8

Происшествия В США акцию протеста разогнали слезоточивым газом Миннеаполис, США, 27 мая 2020, 16:55 — REGNUM Участники акции протеста в городе Миннеаполис (штата Миннесота, США) были разогнаны слезоточивым газом, передаёт 27 мая CNN. 12

Космос США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения. 40

Происшествия Прокуратура нашла нарушения на складе сети «Красное и белое» Екатеринбург, 26 мая 2020, 12:18 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».

Шоу-бизнес Интернет-пользователи не узнали Марию Максакову в новом интервью Полтора года о Марии Максаковой ничего не было слышно. 26 мая оперная певица дала интервью, и зрители не сразу ее узнали.

Здоровье Южноуральские ученые создали модель развития эпидемии коронавируса Ученые из ядерного центра в Снежинске занялись моделированием развития эпидемии в один из первых дней карантина.

Футбол Чемпионат России может быть возобновлен со зрителями на трибунах Чемпионат России, который был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.

Шоу-бизнес Победительницей «Холостяка» стала Барбара Пино Шоу Холостяк на ТНТ подошло к концу. Его победительницей стала Барбара Пино. Финал шоу состоялся в воскресенье, 24 мая. 18

Наука Высокую заразность коронавируса связали с его необычным свойством Научный сотрудник Университета Флиндерса в Австралии, профессор Николай Петровски рассказал о выявленной странной особенности SARS-CoV-2 - возбудителя коронавирусной инфекции. 45

Политика Путин бросил ручку во время совещания Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. 6,5K

Финансы Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 70,98-71,17 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 71,16 руб. — это на 38 коп. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Шоу-бизнес Шнуров обозвал Пригожина матерным словом Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса. 623

Политика Герхард Шредер назвал «карликом» украинского посла Бывший канцлер Германии Герхард Шредер завел подкаст и уже в первом же выпуске успел вступить в заочную полемику с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником, назвав его "карликом" за его критику призывов к снятию санкций с России. 107

Экономика ЦБ аннулировал лицензию Morgan Stanley в России В первом квартале владелец Морган Стэнли Банка Morgan Stanley Bank Europe принял решение о реорганизации российского бизнеса: банк полностью прекратил торговые операции и передал подразделения, занимающиеся инвестиционно-банковской деятельностью и деятельностью в сфере недвижимости, в пользу новой компании, которой не нужна лицензия, говорится в отчетности банка по МСФО за 2019 год. 3