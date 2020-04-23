Экономика

Газета.RuГазета.RuКабмин утвердил программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
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Мишустин утвердил программу льготных ипотечных кредитов

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Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

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ТАСС15:33

В России утвердили программу льготной ипотеки

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Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

Известия15:09
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 23:13, Ашберн
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