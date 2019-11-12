Общество
РГВК ДагестанВ России утвердили рекомендации по маркировке молочной продукции
Параллельно с 15 июля этого года в России запущен эксперимент по маркировке отдельных видов молочных продуктов — молока и сливок, кефира и йогурта, сыров и творога, сливочного масла и мороженого. Он продлится до 29 февраля будущего года, сообщает РГВК "Дагестан".
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Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
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Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии
Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post.
Политика
В Париже назвали дату нового саммита в «нормандском формате»
Саммит "нормандского формата" с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже, сообщает Bloomberg со ссылкой на канцелярию президента Франции.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Энергетика
Первая нитка сухопутного отвода «Северного потока-2» испытана
Первая нитка сухопутного отвода газопровода "Северный поток-2" - EUGAL прошла испытания, сообщает оператор проекта Gascade Gastransport.
Шоу-бизнес
У актера Александра Носика пропала мать
Мама Александра Носика актриса Мария Стерникова уже много лет страдает болезнью Альцгеймера.
Транспорт
В Госдуме предлагают повысить стоимость шипованной резины
Член комитета Государственной думы по транспорту Александр Васильев предлагает повысить стоимость шипованной резины вместо ограничения скорости движения автомобилей в зимний период, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Музыка
Бузова пообещала выступить на «Евровидении»
Футбол
Арбитра Михаила Вилкова отстранили от судейства на матчах РПЛ
Плохая новость для всех нижегородских поклонников футбола - арбитра Михаила Вилкова отстранили от судейства на матчах Российской премьер-лиги.
Футбол
Бразильский экс-футболист «Спартака» женился на русской модели
Форвард бразильского клуба "Палмейрас" Луис Адриано женился на русской модели Екатерине Дорожко.
Общество
Винокур вступился за обличающего цензуру Галкина
Политика
СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом
Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Политика
В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» отработали новые формы военных действий
"В ходе учения были отработаны новые формы применения и способы действий войск с учетом опыта современных локальных войн и вооруженных конфликтов, а также операции в Сирии", - сказал Шойгу, не уточняя детали.
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Политика
Проект Радио «Свобода» «Север. Реалии» включен в реестр иноагентов
Ранее Минюст признал иноагентами 9 иностранных СМИ.
Политика
Совфед прокомментировал претензии Лукашенко по границе с РФ
Пункты пропуска для иностранцев, которые въезжают на территорию России, известны — это Санкт-Петербург и так далее, но не через прямую нашу границу.
Политика
Берлин предрек серьезные последствия для Москвы после новых обвинений по делу MH17
В Берлине посчитали серьезными последствия для виновных в трагедии с малайзийским лайнером "Боинг" MH17, рухнувшим в июле 2014 г. под Донецком, после обнародования накануне очередной порции расследования Совместной следственной группы (ССГ, JIT).
Политика
Украина насильно даст гражданство детям Крыма и Донбасса
Детям, которые родились после "революции гидности" на территории Крыма и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, власти Незалежной должны выдать украинские документы.
Политика
Трамп посетит саммит НАТО в Лондоне
Американский лидер посетит саммит глав государств и правительств государств НАТО в Лондоне, на котором Альянс будет отмечать своё 70-летие, сообщили в Белом доме.
Фигурное катание
Российские фигуристы выиграли короткую программу на Гран-при России
Российские фигуристы заняли первые три места в короткой программе на этапе Гран-при России.
Происшествия
В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика
Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
Общество
США заплатили России почти $4 млрд за полеты на «Союзах»
Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях «Союз».
Гаджеты
Для Windows 10 Mobile вышло обновление
Самое интересное, что ещё одно обновление выйдет в день прекращения поддержки.