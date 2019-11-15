Общество
РГВК ДагестанВ России утвердили рекомендации по маркировке молочной продукции
Параллельно с 15 июля этого года в России запущен эксперимент по маркировке отдельных видов молочных продуктов — молока и сливок, кефира и йогурта, сыров и творога, сливочного масла и мороженого. Он продлится до 29 февраля будущего года, сообщает РГВК "Дагестан".
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