Общество

РГВК ДагестанРГВК ДагестанВ России утвердили рекомендации по маркировке молочной продукции

Параллельно с 15 июля этого года в России запущен эксперимент по маркировке отдельных видов молочных продуктов — молока и сливок, кефира и йогурта, сыров и творога, сливочного масла и мороженого. Он продлится до 29 февраля будущего года, сообщает РГВК "Дагестан".
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