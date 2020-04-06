Коронавирус
Газета.RuВ России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться. Эксперимент продлится до 1 июля.
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с чего всё началось
Минкомсвязь утвердила перечень (.pdf) из 391 социально значимого сайта и онлайн-сервиса, доступ к которым не будет тарифицироваться по всей России до 1 июля у абонентов домашнего интернета «Ростелекома», «ЭР-Телекома», МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома», следует из приказа (.pdf), опубликованного на сайте ведомства.Коммерсантъ16:24
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