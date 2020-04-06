с чего всё началось

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться. Эксперимент продлится до 1 июля.

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Общество Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Происшествия В Китае за сутки ни один человек не умер от коронавируса Ни один человек не скончался от COVID-19 в материковой части Китая за минувшие сутки, это первый случай с января, при этом выявлено 32 новых случая заражения, все они завозные, выздоровели 89 пациентов, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Происшествия В Приморье от коронавируса умер второй пациент Второй пациент умер от коронавирусной инфекции COVID-19 в Приморском крае. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Общество Правительство ввело ограничения на продажу масок К медизделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканых материалов и другие защитные комплекты одежды.

Общество В Забайкалье отменили полный запрет на продажу спиртного Документ, отменяющий полный запрет на продажу спиртного, введенный во время карантинных мер против коронавируса, подписана губернатором Забайкальского края, сообщает 6 апреля пресс-служба губернатора.

Общество В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения "С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.

Политика Трамп обсуждает возможность второй волны денежных выплат американцам Администрация президента США Дональда Трампа серьезно обсуждает возможность проведения второй волны единовременных денежных выплат населению в рамках мер поддержки в условиях коронавируса.

Общество Полевой госпиталь с медиками из России заработал в итальянском Бергамо 6 апреля российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приёму и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале Бергамо, — говорится в сообщении.

Общество Опубликован проект нового расписания ЕГЭ Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.

Авто Fisker Ocean получит внедорожную версию Компания Fisker сделает внедорожную версию своего электрического кроссовера Ocean, сообщает Top Gear со ссылкой на основателя и главу марки Хенрика Фискера.

Политика СМИ сообщили о коронавирусе у экс-капитана авианосца «Теодор Рузвельт» У экс-капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, которого сняли с должности после того, как его письмо о вспышке коронавируса на борту попало в СМИ, выявили коронавирус, пишет издание New York Times со ссылкой на источники.