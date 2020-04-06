Коронавирус
Газета.RuВ России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться. Эксперимент продлится до 1 июля.
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с чего всё началось
Минкомсвязь утвердила перечень (.pdf) из 391 социально значимого сайта и онлайн-сервиса, доступ к которым не будет тарифицироваться по всей России до 1 июля у абонентов домашнего интернета «Ростелекома», «ЭР-Телекома», МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома», следует из приказа (.pdf), опубликованного на сайте ведомства.Коммерсантъ16:24
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В сети появился второй трейлер официального анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000.
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«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
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Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о выборной системе России
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Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
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Общество
В России за сутки число зараженных увеличилось на 954 человека
В России появились новые данные о зараженных коронавирусом. За последние сутки выявлено ещё 954 больных COVID-19.
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Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
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Английский «Ливерпуль» решил не участвовать в государственной программе по выплате зарплат сотрудникам в период пандемии коронавируса.
Политика
Сенатор Мархаев заявил о незаконности введенных в России ограничений
Сенатор обратил внимание, что повсеместно введённый режим всеобщей самоизоляции не соответствует нормам законодательства РФ.
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Общество
Состояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
Армия и оружие
Пентагон начал тестирование вакцины от коронавируса
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Правительство России рекомендует владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний, которые из-за ситуации с коронавирусом были фактически лишены возможности пользоваться площадями.