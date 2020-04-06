с чего всё началось

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться. Эксперимент продлится до 1 июля.

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

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