Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться. Эксперимент продлится до 1 июля.
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с чего всё началось
Минкомсвязь утвердила перечень (.pdf
) из 391 социально значимого сайта и онлайн-сервиса, доступ к которым не будет тарифицироваться по всей России до 1 июля у абонентов домашнего интернета «Ростелекома», «ЭР-Телекома», МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома», следует из приказа (.pdf), опубликованного на сайте ведомства.
Коммерсантъвчера в 16:24

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«Газета.Ru» вошла в список социально значимых ресурсов

Газета.Ru04:19

ФАН вошел в список социально значимых ресурсов в РФ

ФАНвчера в 17:18

Минкомсвязь утвердила эксперимент по доступу к социально значимым сайтам

Известиявчера в 14:55

«Россия сегодня» и RT вошли в список ресурсов с бесплатным доступом

РИА Новостивчера в 15:58

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 сайта с бесплатным доступом

RT на русскомвчера в 15:42

Минкомсвязь опубликовала список социально значимых сайтов

Коммерсантъвчера в 16:24

Сайт ТАСС вошел в список социально-значимых ресурсов с бесплатным доступом

ТАССвчера в 16:03
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Общество

В России случаи коронавируса не выявили только в четырех регионах

В России случаи заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировали только в четырех субъектах.
РБК 03:48
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
RT на русском вчера в 03:03
Экономика

На строительство музеев по проекту Владимира Путина потратили почти 10 миллиардов рублей

Общая стоимость проекта оценивалось в 120 миллиардов рублей.
Эхо Москвы 03:30
Общество

В России выявлен рост числа банкротств граждан

Отмечается, что в Москве в январе — марте число банкротств граждан выросло на 40,5%.
RT на русском 01:23
Общество

В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса

В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.
RT на русском 05:16
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Авто

Компания Hyundai выпустит 5 новинок в 2020 году

Злополучный коронавирус спутал карты многим, но Hyundai, похоже, не из таких: на 2020 год корейцы запланировали аж пять новинок.
Автоновости дня вчера в 11:25
Гаджеты

Сидим дома: Huawei представил новинку для работы и учебы на удаленке

РИА Новости изучило все возможности долгожданной новинки.
РИА Новости 05:00
Общество

Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят

ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Российская газета 04:12
Футбол

Игроки «Локомотива» отказались от понижения в зарплате

Как сообщает портал Metarating, 4 апреля прошла встреча гендиректора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе с игроками клуба.
Piter.tv вчера в 03:36
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Lenta.ru 02:00
Общество

Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
BFM.ru вчера в 15:51
Общество

В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом достигло 51

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло в Пензенской области с 32 до 51.
PenzaNews 03:09
Шоу-бизнес

Эксклюзивное видео выступления Сергея Жукова в 16 лет попало в Сеть

Слово и Дело вчера в 08:37
Общество

В Ивановской области запретили охоту

Решением оперативного штаба по коронавирусу в Ивановской области запрещены любительская охота.
IvanovoNews 05:13
Экономика

Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов

Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 04:37
Здоровье

Первыми на иммунитет к коронавирусу проверят людей из группы риска

Викулов объяснил, что это необходимо для разработки более эффективных методов лечения.
Слово и Дело вчера в 20:10
Общество

Двое младенцев заразились коронавирусом в Подмосковье

Число инфицированных коронавирусом в Подмосковье за сутки выросло на 67 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлштаба.
Росбалт 04:06
Игры

В игре No Man’s Sky скоро появятся пилотируемые роботы

Гилфорд, Великобритания, 7 апреля 2020, 09:48 — REGNUM Следующее обновление для No Man's Sky добавит в игру пилотируемых роботов.
REGNUM 02:48
Общество

Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс

В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом в 43 регионах России.
РБК 04:14
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском вчера в 06:18
Общество

Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить

Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
REGNUM 04:08
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в украинской армии

Первый летальный случай пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксирован в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
ТАСС 04:51
Здоровье

Во Владимирской области выявлено семь новых случаев коронавируса

Владимир, 7 апреля 2020, 10:54 — REGNUM Во Владимирской области 7 апреля подтверждено семь новых случая заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.
REGNUM 03:54
Футбол

Головин назван самым прогрессирующим игроком чемпионата Франции

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин был назван самым прогрессирующим игроком чемпионата Франции, сообщает The Score.
Газета.Ru 01:20
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершилась в России.
Известия 04:32
Кино

В Москве сняли первую короткометражку о самоизоляции

В Москве прошли съемки короткометражки «Удаленка» — первого фильма о самоизоляции во время пандемии коронавируса.
КиноПоиск вчера в 12:09
Общество

Лекарство от коронавируса появится в России на следующей неделе

Пробная партия лекарства "Фавипиравир" от коронавирусной инфекции появится в России уже на следующей неделе.
Газета.Ru вчера в 21:20
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
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