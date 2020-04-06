Коронавирус
КоммерсантъМинкомсвязь утвердила список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь России утвердила перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля. В него вошел 391 социально значимый ресурс. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.
Читать в источнике
Оценить100
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 17:11, Ашберн
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Армия и оружие
В Сирии в результате засады погиб офицер армии США
Офицер армии США и двое членов «Сирийских демократических сил» были убиты 6 апреля в поселке Ас-Суар в провинции Дейр-Эз-Зор, сообщает сирийское информационное агентство SANA.
Шоу-бизнес
Воробей рассказала о состоянии дочери после тяжелой операции
Речь идет о тяжелой операции, которую перенесла ее 15-летняя дочь.
Здоровье
Заболевших COVID-19 выявили в республиканской больнице Коми
Зараженные коронавирусной инфекцией выявлены в Коми в республиканской клинической больнице.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев выписан из больницы в Коммунарке
Все многочисленные поклонники таланта Игоря Николаева могут вздохнуть спокойно, третий заключительный тест на коронавирус дал отрицательный результат и 60-летний композитор, наконец, покидает больницу в Коммунарке и отправляется домой.
Общество
«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности
Сеть магазинов "Спортмастер" приняла решение временно закрыть все свои магазины на время режима повышенной готовности, введенного в связи со вспышкой коронавируса.
Энергетика
РБК: правительство может ограничить импорт бензина
Правительство России приняло решение о временном запрете на импорт нефтепродуктов из-за рубежа для предотвращения ввоза дешевого бензина на внутренний рынок.
Общество
Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии
Врачи перевели британского премьер-министра Бориса Джонсона в отделение интенсивной терапии.
Общество
Пропускная SMS-система заработает в Приморском крае с 7 апреля
Пропускная SMS-система с завтрашнего дня заработает в Приморском крае.
Политика
«Русское имперское движение» признано террористическим в США
Вашингтон, 6 апреля 2020, 20:51 — REGNUM Государственный департамент США внес некую российскую организацию «Русское имперское движение» (РИД) в список террористических организаций.
Игры
Появилась информация о выходе Mafia II: Definitive Edition
Пока неизвестно, для каких платформ выйдет Mafia II: Definitive Edition.
Кино
Финал «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
Текущий сезон завершится 15-м эпизодом. Канал АМС отложил постпродакшн 16-й серии 10 сезона "Ходячих мертвецов" из-за пандемии коронавируса.
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Общество
Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы
После двухдневного перерыва Россия возобновила рейсы для вывоза из-за границы россиян, которые не могут вернуться из-за пандемии коронавируса и закрытия международного авиасообщения.
Общество
Пикантное видео мэра Южно-Курильска с подчиненной попало в Сеть
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Футбол
Мать Гвардиолы умерла от коронавируса
Долорс Сала Каррио, мать наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, скончалась от коронавирусной инфекции.
Общество
Коммунисты предложили Мишустину не проводить ЕГЭ в этом году
В ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с депутатами было предложено отказаться от единого госэказмена в этом году.
Экономика
Альфа-Банк перестал выдавать кредиты пострадавшим от коронавируса
Альфа-Банк перестал выдавать потребительские кредиты работникам отраслей, которые пострадали от коронавирусной инфекции и введённого государством карантина.
Армия и оружие
Пентагон начал тестирование вакцины от коронавируса
Министерство обороны США приступило к тестированию вакцины от коронавируса, процесс займет несколько месяцев, сообщил главный врач объединенного комитета начальников штабов США бригадный генерал Пол Фридрихс.
Здоровье
Доктор Комаровский назвал эффективное средство защиты от коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярные мифы о медицинских масках и назвал эффективное средство защиты от коронавируса.
Общество
Кабмин утвердил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство РФ утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Игры
Появился второй трейлер анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000
В сети появился второй трейлер официального анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова продемонстрировала увеличившийся живот
Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию своего округлившегося живота. Подписчики были весьма удивлены и даже шокированы.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
Армия и оружие
Житель подконтрольной Киеву Попасной ранил из ружья сержанта ВСУ, который хотел отобрать автомобиль
Пенсионер из Попасной достал охотничье ружье, чтобы остановить мародеров из 30-й отдельной механизированной бригады, которые пытались забрать автомобиль.
Политика
В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год
В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в доме в Рязанской области
Общество
Названа стоимость теста на коронавирус на дому в России
Результаты сообщат на электронную почту, а также, если коронавирус подтвердится, в Роспотребнадзор.