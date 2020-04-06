с чего всё началось

Минкомсвязь России утвердила перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля. В него вошел 391 социально значимый ресурс. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.

Шоу-бизнес Игорь Николаев выписан из больницы в Коммунарке Все многочисленные поклонники таланта Игоря Николаева могут вздохнуть спокойно, третий заключительный тест на коронавирус дал отрицательный результат и 60-летний композитор, наконец, покидает больницу в Коммунарке и отправляется домой.

Энергетика РБК: правительство может ограничить импорт бензина Правительство России приняло решение о временном запрете на импорт нефтепродуктов из-за рубежа для предотвращения ввоза дешевого бензина на внутренний рынок.

Общество Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы После двухдневного перерыва Россия возобновила рейсы для вывоза из-за границы россиян, которые не могут вернуться из-за пандемии коронавируса и закрытия международного авиасообщения.

Общество Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Армия и оружие Пентагон начал тестирование вакцины от коронавируса Министерство обороны США приступило к тестированию вакцины от коронавируса, процесс займет несколько месяцев, сообщил главный врач объединенного комитета начальников штабов США бригадный генерал Пол Фридрихс.

Здоровье Доктор Комаровский назвал эффективное средство защиты от коронавируса Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярные мифы о медицинских масках и назвал эффективное средство защиты от коронавируса.

Общество Кабмин утвердил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей Правительство РФ утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Шоу-бизнес Ольга Бузова продемонстрировала увеличившийся живот Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию своего округлившегося живота. Подписчики были весьма удивлены и даже шокированы.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.