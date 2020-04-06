Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМинкомсвязь утвердила список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь России утвердила перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля. В него вошел 391 социально значимый ресурс. Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.
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В перечень
 вошли соцсети, поисковые и справочные системы, электронная почта и мессенджеры, сервисы погоды и карты, СМИ, образовательные и культурные платформы, сайты госорганов и банков, сервисы доставки, маркетплейсы и волонтерские сервисы.
РБК15:57

Подробнее о событии

Минкомсвязь утвердила перечень социально-значимых ресурсов с бесплатным доступом

ТАСС16:03

Почти 400 ресурсов примут участие в эксперименте по «доступному интернету»

Интерфакс16:03

Минкомсвязь опубликовала список социально значимых сайтов

Коммерсантъ16:24

В России утвердили список бесплатных интернет-ресурсов

Lenta.ru15:57

Власти утвердили перечень сайтов с бесплатным доступом

РБК15:57

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 сайта с бесплатным доступом

RT на русском15:42

Сайты «России сегодня» вошли в список ресурсов с бесплатным доступом

РИА Новости15:58
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Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru 14:57
Армия и оружие

В Сирии в результате засады погиб офицер армии США

Офицер армии США и двое членов «Сирийских демократических сил» были убиты 6 апреля в поселке Ас-Суар в провинции Дейр-Эз-Зор, сообщает сирийское информационное агентство SANA.
ИА Красная Весна 15:10
Шоу-бизнес

Воробей рассказала о состоянии дочери после тяжелой операции

Речь идет о тяжелой операции, которую перенесла ее 15-летняя дочь.
7Дней.ру 17:03
Здоровье

Заболевших COVID-19 выявили в республиканской больнице Коми

Зараженные коронавирусной инфекцией выявлены в Коми в республиканской клинической больнице.
ТАСС 14:08
Шоу-бизнес

Сын Надежды Бабкиной подтвердил госпитализацию матери

Газета.Ru 13:24
Шоу-бизнес

Игорь Николаев выписан из больницы в Коммунарке

Все многочисленные поклонники таланта Игоря Николаева могут вздохнуть спокойно, третий заключительный тест на коронавирус дал отрицательный результат и 60-летний композитор, наконец, покидает больницу в Коммунарке и отправляется домой.
МонаВиста 08:08
Общество

«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности

Сеть магазинов "Спортмастер" приняла решение временно закрыть все свои магазины на время режима повышенной готовности, введенного в связи со вспышкой коронавируса.
ТАСС 16:44
Энергетика

РБК: правительство может ограничить импорт бензина

Правительство России приняло решение о временном запрете на импорт нефтепродуктов из-за рубежа для предотвращения ввоза дешевого бензина на внутренний рынок.
ТАСС 16:50
Общество

Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии

Врачи перевели британского премьер-министра Бориса Джонсона в отделение интенсивной терапии.
Российская газета 15:49
Общество

Пропускная SMS-система заработает в Приморском крае с 7 апреля

Пропускная SMS-система с завтрашнего дня заработает в Приморском крае.
Вести.Ru 03:36
Политика

«Русское имперское движение» признано террористическим в США

Вашингтон, 6 апреля 2020, 20:51 — REGNUM Государственный департамент США внес некую российскую организацию «Русское имперское движение» (РИД) в список террористических организаций.
REGNUM 13:51
Игры

Появилась информация о выходе Mafia II: Definitive Edition

Пока неизвестно, для каких платформ выйдет Mafia II: Definitive Edition.
Нева Спорт 06:01
Кино

Финал «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса

Текущий сезон завершится 15-м эпизодом. Канал АМС отложил постпродакшн 16-й серии 10 сезона "Ходячих мертвецов" из-за пандемии коронавируса.
Piter.tv 09:38
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ 04 апреля в 14:28
Общество

Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы

После двухдневного перерыва Россия возобновила рейсы для вывоза из-за границы россиян, которые не могут вернуться из-за пандемии коронавируса и закрытия международного авиасообщения.
Газета.Ru 16:17
Общество

Пикантное видео мэра Южно-Курильска с подчиненной попало в Сеть

Московский Комсомолец 05:52
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Футбол

Мать Гвардиолы умерла от коронавируса

Долорс Сала Каррио, мать наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, скончалась от коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru 12:12
Общество

Коммунисты предложили Мишустину не проводить ЕГЭ в этом году

В ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с депутатами было предложено отказаться от единого госэказмена в этом году.
Российская газета 13:29
Экономика

Альфа-Банк перестал выдавать кредиты пострадавшим от коронавируса

Альфа-Банк перестал выдавать потребительские кредиты работникам отраслей, которые пострадали от коронавирусной инфекции и введённого государством карантина.
News.ru 15:19
Армия и оружие

Пентагон начал тестирование вакцины от коронавируса

Министерство обороны США приступило к тестированию вакцины от коронавируса, процесс займет несколько месяцев, сообщил главный врач объединенного комитета начальников штабов США бригадный генерал Пол Фридрихс.
РИА Новости 16:44
Здоровье

Доктор Комаровский назвал эффективное средство защиты от коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярные мифы о медицинских масках и назвал эффективное средство защиты от коронавируса.
РИА Новости 14:05
Общество

Кабмин утвердил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство РФ утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
DP.RU 02:28
Игры

Появился второй трейлер анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000

В сети появился второй трейлер официального анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000.
Игромания.ру 12:59
Шоу-бизнес

Ольга Бузова продемонстрировала увеличившийся живот

Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию своего округлившегося живота. Подписчики были весьма удивлены и даже шокированы.
ИнфоСМИ вчера в 11:42
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
РБК 02:39
Армия и оружие

Житель подконтрольной Киеву Попасной ранил из ружья сержанта ВСУ, который хотел отобрать автомобиль

Пенсионер из Попасной достал охотничье ружье, чтобы остановить мародеров из 30-й отдельной механизированной бригады, которые пытались забрать автомобиль.
КП - Донецк 15:49
Политика

В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
РБК 13:33
Происшествия

Пять человек погибли в результате стрельбы в доме в Рязанской области

RT на русском 04 апреля в 20:22
Общество

Названа стоимость теста на коронавирус на дому в России

Результаты сообщат на электронную почту, а также, если коронавирус подтвердится, в Роспотребнадзор.
Газета Кемерова 10:58
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