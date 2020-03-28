Коронавирус
ИнтерфаксВ России утвержден перечень товаров первой необходимости
Перечень может быть дополнен в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории РФ. В распоряжении перечислены организации, которые относятся к числу обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.
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Экономика
Путин обсудил с Миллером международные проекты «Газпрома»
Речь зашла о поставленной президентом задаче соединить газотранспортные мощности в Восточной Сибири с системами газоснабжения в Европейской части, что повысит надежность газоснабжения регионов.
Авто
АвтоВАЗ 1 апреля поднимает цены на автомобили Lada
АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
Здоровье
В России представили препарат для лечения коронавирусной инфекции
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат «Мефлохин» для лечения коронавирусной инфекции.
Политика
Трое жителей Крыма нарушили карантин и попытались выехать на Украину
Трое жителей Крыма нарушили режим самоизоляции и попытались выехать на Украину, однако были задержаны на границе.
Путешествия
Сочинские отели начали выселять туристов
Отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте.
Шоу-бизнес
Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности
Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Политика
Абхазия закрыла границу с Россией из-за коронавируса
Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал указ о закрытии границы с РФ до 20 апреля из-за пандемии коронавируса, пересекать ее могут только граждане республики и командированные россияне, сообщает в субботу пресс-служба администрации главы республики.
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Общество
Мишустин поручил полностью закрыть границы России
Премьер Михаил Мишустин поручил с 30 марта из-за коронавируса временно ограничить движение через авто-, ж/д и другие пункты пропуска через границу России.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон заболел коронавирусом
Борис Джонсон поблагодарил всех врачей и волонтеров, полицейских, социальных работников и всех, кто стоит на страже здоровья общества в борьбе с коронавирусом.
Экономика
В России предупредили о возвращении в XIX век
Россия может вернуться к показателям XIX века или начала XX века по уровню потребительского рынка.
Общество
«Леруа Мерлен» закроют на карантин по коронавирусу в Красноярске
Скандалом закончилась работа «Леруа Мерлен» в карантин по коронавирусу в Красноярске.
Общество
В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом
Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекций, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 миллионов рублей
За жилье, площадью в 750 квадратных метров, будущему покупателю придется выложить 140 миллионов рублей.
Общество
В Москве пройдёт масштабная дезинфекция
Бирюков особо отметил, что в Москве приняты беспрецедентные меры по предотвращению распространения коронавируса.
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Общество
В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса
С инициативой о введении режима ЧС выступил мэр Череповца Вадим Германов.
Футбол
Главного тренера сборной Уругвая уволили из-за пандемии коронавируса
Уругвайская футбольная федерация уволила главного тренера национальной сборной Оскара Табареса, а также большинство сотрудником организации в связи с пандемией коронавируса.
Здоровье
Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса
Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
Общество
Минздрав России оценил влияние погоды на распространение коронавируса
Солнце препятствует распространению коронавируса, но температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить азиатскую эпидемию.
Общество
В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса
В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса, один из которых в Саратове.
Происшествия
В Ростове на Левом берегу Дона загорелся камыш
На Левом берегу Дона вспыхнул крупный пожар. Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, загорелся камыш на улице Чемордачка, 4А.
Общество
Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко
Общество
Хотин предложил властям свои бизнес-центры для борьбы с коронавирусом
Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин предложил властям бесплатно использовать свою коммерческую недвижимость для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Хотина Александра Нарышкина.
Кино
Вышел трейлер комедии «Безупречный» с Хью Джекманом
Вышел трейлер комедийного фильма «Безупречный». Ролик опубликован на YouTube-канале НBO. Сюжет картины основан на реальных событиях.
Происшествия
В Кузбассе трое человек погибли в ДТП с междугородним автобусом
Трое человек скончались и еще двое пострадали при столкновении легкового автомобиля и междугороднего автобуса в городе Киселёвске Керемеровской области, сообщает 28 марта пресс-служба МЧС России.
Происшествия
Поиски пилота разбившегося в Черном море Су-27 прекратились
Поиски пилота истребителя Су-27, который ранее разбился над Черным морем, прекращены спустя двое суток.