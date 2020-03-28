Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ России утвержден перечень товаров первой необходимости

Перечень может быть дополнен в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории РФ. В распоряжении перечислены организации, которые относятся к числу обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.
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Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

РИА Новости09:43

В список товаров первой необходимости попали похоронные принадлежности

РБК09:52

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Интерфакс09:48

В России утвердили перечень товаров первой необходимости

RT на русском10:03

Мишустин утвердил перечень товаров первой необходимости из-за коронавируса

Lenta.ru09:41

Зоомагазины и автозаправки закрываться не будут: Минпромторг опубликовал перечень предприятий, которые обязали работать в нерабочие дни

Комсомольская правда09:34

Правительство РФ утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Ими можно торговать в президентские каникулы

Фонтанка.Ру10:03
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Экономика

Путин обсудил с Миллером международные проекты «Газпрома»

Речь зашла о поставленной президентом задаче соединить газотранспортные мощности в Восточной Сибири с системами газоснабжения в Европейской части, что повысит надежность газоснабжения регионов.
Российская газета вчера в 08:36
Авто

АвтоВАЗ 1 апреля поднимает цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
Evo-rus.com вчера в 08:54
Здоровье

В России представили препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат «Мефлохин» для лечения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 08:37
Политика

Трое жителей Крыма нарушили карантин и попытались выехать на Украину

Трое жителей Крыма нарушили режим самоизоляции и попытались выехать на Украину, однако были задержаны на границе.
Известия 07:47
Путешествия

Сочинские отели начали выселять туристов

Отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте.
ТАСС 08:53
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 07:06
Политика

Абхазия закрыла границу с Россией из-за коронавируса

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал указ о закрытии границы с РФ до 20 апреля из-за пандемии коронавируса, пересекать ее могут только граждане республики и командированные россияне, сообщает в субботу пресс-служба администрации главы республики.
РИА Новости 09:24
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Российская газета 09:37
Общество

Мишустин поручил полностью закрыть границы России

Премьер Михаил Мишустин поручил с 30 марта из-за коронавируса временно ограничить движение через авто-, ж/д и другие пункты пропуска через границу России.
Ведомости 09:58
Общество

Британский премьер Борис Джонсон заболел коронавирусом

Борис Джонсон поблагодарил всех врачей и волонтеров, полицейских, социальных работников и всех, кто стоит на страже здоровья общества в борьбе с коронавирусом.
Радио Маяк вчера в 10:06
Экономика

В России предупредили о возвращении в XIX век

Россия может вернуться к показателям XIX века или начала XX века по уровню потребительского рынка.
Lenta.ru 26 марта в 00:27
Общество

«Леруа Мерлен» закроют на карантин по коронавирусу в Красноярске

Скандалом закончилась работа «Леруа Мерлен» в карантин по коронавирусу в Красноярске.
Регион online 02:20
Общество

В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом

Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекций, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.
Ведомости 09:21
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 миллионов рублей

За жилье, площадью в 750 квадратных метров, будущему покупателю придется выложить 140 миллионов рублей.
StarHit.ru вчера в 14:00
Общество

В Москве пройдёт масштабная дезинфекция

Бирюков особо отметил, что в Москве приняты беспрецедентные меры по предотвращению распространения коронавируса.
Говорит Москва 03:57
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Общество

В Череповце ввели режим ЧС из-за коронавируса

С инициативой о введении режима ЧС выступил мэр Череповца Вадим Германов.
Российская газета 08:44
Футбол

Главного тренера сборной Уругвая уволили из-за пандемии коронавируса

Уругвайская футбольная федерация уволила главного тренера национальной сборной Оскара Табареса, а также большинство сотрудником организации в связи с пандемией коронавируса.
Спорт день за днем 09:29
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
РИА Новости 02:12
Происшествия

Сразу пять домов загорелись во Владимирской области

BFM.ru 09:48
Общество

Минздрав России оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Солнце препятствует распространению коронавируса, но температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить азиатскую эпидемию.
URA.Ru вчера в 20:49
Общество

В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса

В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса, один из которых в Саратове.
FreeNews-Volga 04:59
Происшествия

В Ростове на Левом берегу Дона загорелся камыш

На Левом берегу Дона вспыхнул крупный пожар. Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, загорелся камыш на улице Чемордачка, 4А.
Donnews.ru 09:07
Общество

Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 14:58
Шоу-бизнес

Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко

Московский Комсомолец вчера в 06:37
Общество

Хотин предложил властям свои бизнес-центры для борьбы с коронавирусом

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин предложил властям бесплатно использовать свою коммерческую недвижимость для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Хотина Александра Нарышкина.
РБК 09:06
Кино

Вышел трейлер комедии «Безупречный» с Хью Джекманом

Вышел трейлер комедийного фильма «Безупречный». Ролик опубликован на YouTube-канале НBO. Сюжет картины основан на реальных событиях.
Культуромания 01:25
Происшествия

В Кузбассе трое человек погибли в ДТП с междугородним автобусом

Трое человек скончались и еще двое пострадали при столкновении легкового автомобиля и междугороднего автобуса в городе Киселёвске Керемеровской области, сообщает 28 марта пресс-служба МЧС России.
Красная весна 06:58
Происшествия

Поиски пилота разбившегося в Черном море Су-27 прекратились

Поиски пилота истребителя Су-27, который ранее разбился над Черным морем, прекращены спустя двое суток.
Известия вчера в 18:23
Армия и оружие

В ДНР сообщили о смерти мирной жительницы после обстрела силовиков

РИА Новости 08:55
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