Перечень может быть дополнен в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории РФ. В распоряжении перечислены организации, которые относятся к числу обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Экономика Путин обсудил с Миллером международные проекты «Газпрома» Речь зашла о поставленной президентом задаче соединить газотранспортные мощности в Восточной Сибири с системами газоснабжения в Европейской части, что повысит надежность газоснабжения регионов.

Путешествия Сочинские отели начали выселять туристов Отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте.

Политика Абхазия закрыла границу с Россией из-за коронавируса Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал указ о закрытии границы с РФ до 20 апреля из-за пандемии коронавируса, пересекать ее могут только граждане республики и командированные россияне, сообщает в субботу пресс-служба администрации главы республики.

Происшествия В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.

Общество Мишустин поручил полностью закрыть границы России Премьер Михаил Мишустин поручил с 30 марта из-за коронавируса временно ограничить движение через авто-, ж/д и другие пункты пропуска через границу России.

Общество Британский премьер Борис Джонсон заболел коронавирусом Борис Джонсон поблагодарил всех врачей и волонтеров, полицейских, социальных работников и всех, кто стоит на страже здоровья общества в борьбе с коронавирусом.

Общество В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом Утром власти Оренбургской области сообщили, что в столице региона скончался пациент с коронавирусной инфекций, однако окончательная причина смерти будет установлена только после вскрытия.

Общество В Москве пройдёт масштабная дезинфекция Бирюков особо отметил, что в Москве приняты беспрецедентные меры по предотвращению распространения коронавируса.

Футбол Главного тренера сборной Уругвая уволили из-за пандемии коронавируса Уругвайская футбольная федерация уволила главного тренера национальной сборной Оскара Табареса, а также большинство сотрудником организации в связи с пандемией коронавируса.

Общество Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.

Общество Хотин предложил властям свои бизнес-центры для борьбы с коронавирусом Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин предложил властям бесплатно использовать свою коммерческую недвижимость для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Хотина Александра Нарышкина.