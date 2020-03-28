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Политика В Петербург стягивают военную технику Несколько военных грузовиков направились в сторону Петербурга со стороны трассы «Скандинавия», сообщил в редакцию читатель «Росбалта» днем 27 марта.

Здоровье Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Гордон Браун предложил создать мировое правительство Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.

Происшествия Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Политика Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.

Здоровье Врачи установили время сохранения коронавируса в организме Международная группа ученых провела в медицинском центре Пекина исследование и выяснила, что излечившиеся от коронавируса могут оставаться источником заражения еще около недели.

Наука Известно, из чего получится создать сверхчувствительный сенсор Сегодня сенсоры инфракрасного света используются в приборах ночного видения, пультах дистанционного управления, ракетных системах самонаведения и в датчиках сердцебиения.

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.

Общество Московское метро временно «переименовало» станции «Домодедовская» и «Бабушкинская» Стикеры, напоминающие пожилым москвичам о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции, разместили на дверях станций столичного метро "Домодедовская" и "Бабушкинская", на них названия станций обозначаются как "ДомаДедовская" и "ДомаБабушкинская".