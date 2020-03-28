Коронавирус
ИнтерфаксВ России утвержден перечень товаров первой необходимости
Перечень может быть дополнен в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории РФ. В распоряжении перечислены организации, которые относятся к числу обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.
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Кабмин России утвердил перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом
Комсомольская правда10:12
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Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 марта
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 27 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 509 тыс. человек.
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В Воронеж прилетит самолет с депортированными туристами из Таиланда
В воскресенье, 29 марта, около полудня в Воронеж прилетит самолет с российскими туристами, возвращающимися с острова Пхукет.
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Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии
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«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
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Общество
Гордон Браун предложил создать мировое правительство
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Здоровье
Врачи установили время сохранения коронавируса в организме
Международная группа ученых провела в медицинском центре Пекина исследование и выяснила, что излечившиеся от коронавируса могут оставаться источником заражения еще около недели.
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В Москве умерла пациентка с коронавирусом
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В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Кино
«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России
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В NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну
Специалисты иностранного издания NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну.
Наука
Известно, из чего получится создать сверхчувствительный сенсор
Сегодня сенсоры инфракрасного света используются в приборах ночного видения, пультах дистанционного управления, ракетных системах самонаведения и в датчиках сердцебиения.
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Марсьяль кардинально изменил имидж. Теперь он лысый
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Франции Антони Марсьяль кардинально изменил имидж.
Здоровье
В Омской области выявлены первые три случая заражения коронавирусом
Первые три случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены в Омской области.
Общество
Режим ЧС ввели в Череповце в связи с коронавирусом
Режим чрезвычайной ситуации вводят в Череповце в связи распространением коронавирусной инфекции.
Происшествия
При тушении пожара в Ростове-на-Дону погиб пожарный
В Ростове-на-Дону при тушении сухой травы погиб пожарный, сообщил РИА Новости представитель управления МЧС России по региону.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Общество
Московское метро временно «переименовало» станции «Домодедовская» и «Бабушкинская»
Стикеры, напоминающие пожилым москвичам о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции, разместили на дверях станций столичного метро "Домодедовская" и "Бабушкинская", на них названия станций обозначаются как "ДомаДедовская" и "ДомаБабушкинская".
Общество
Более десяти тысяч человек в Италии умерли из-за коронавируса
Более десяти тысяч человек в Италии умерли от коронавируса.
Наука
Сам ты искусственный
Болезнь оказалась сибирской язвой, а ее источником стал завод по производству бактериологического оружия, где по одной из версий, забыли вернуть на место защитный фильтр.
Экономика
Россияне нашли способ спасти рублевые сбережения
Россияне с помощью ипотеки спасают свои рублевые сбережения от обесценивания.
Общество
Итальянцы признались, что голодают из-за карантина
В Италии из-за вспышки коронавирусной инфекции сложилась отчаянная экономическая ситуация.
Здоровье
Федеральные медучреждения в Петербурге «разгрузят» городские больницы
В Петербурге федеральные медицинские учреждения возьмут на себя лечение плановых и хронически больных пациентов.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.