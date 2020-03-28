Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ России утвержден перечень товаров первой необходимости

Перечень может быть дополнен в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории РФ. В распоряжении перечислены организации, которые относятся к числу обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.
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Правительство поручило закрыть госграницу и утвердило список товаров первой необходимости

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В список товаров первой необходимости попали похоронные принадлежности

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Правительство РФ утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Ими можно торговать в президентские каникулы

Фонтанка.Ру10:03
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 16:29, Ашберн
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 марта

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Общество

Кадыров закрыл Грозный и объявил жёсткий карантин в Чечне

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Интерфакс 11:49
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
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Российский подросток на машине сбил сверстника и погиб

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Международная группа ученых провела в медицинском центре Пекина исследование и выяснила, что излечившиеся от коронавируса могут оставаться источником заражения еще около недели.
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Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

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РИА Новости 10:10
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
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Общество

В NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну

Специалисты иностранного издания NoonPost назвали наиболее подготовленную к коронавирусу страну.
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Сегодня сенсоры инфракрасного света используются в приборах ночного видения, пультах дистанционного управления, ракетных системах самонаведения и в датчиках сердцебиения.
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Франции Антони Марсьяль кардинально изменил имидж.
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Первые три случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены в Омской области.
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В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

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При тушении пожара в Ростове-на-Дону погиб пожарный

В Ростове-на-Дону при тушении сухой травы погиб пожарный, сообщил РИА Новости представитель управления МЧС России по региону.
Радио Sputnik 12:10
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
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Более десяти тысяч человек в Италии умерли от коронавируса.
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Сам ты искусственный

Болезнь оказалась сибирской язвой, а ее источником стал завод по производству бактериологического оружия, где по одной из версий, забыли вернуть на место защитный фильтр.
N+1 25 марта в 16:10
Экономика

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Россияне с помощью ипотеки спасают свои рублевые сбережения от обесценивания.
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Итальянцы признались, что голодают из-за карантина

В Италии из-за вспышки коронавирусной инфекции сложилась отчаянная экономическая ситуация.
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Федеральные медучреждения в Петербурге «разгрузят» городские больницы

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Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
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