Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ России утвержден перечень товаров первой необходимости

Перечень может быть дополнен в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории РФ. В распоряжении перечислены организации, которые относятся к числу обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.
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Мишустин утвердил перечень товаров первой необходимости

Ёлдаш13:23

В список товаров первой необходимости попали похоронные принадлежности

РБК09:52

Кабмин утвердил перечень товаров первой необходимости из-за COVID-19

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В России утвержден перечень товаров первой необходимости

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Власти утвердили перечень товаров первой необходимости

РИА Новости09:43

Правительство РФ утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Ими можно торговать в президентские каникулы

Фонтанка.Ру10:03

В Калининграде закроют магазины с товарами не первой необходимости

Русский Западвчера в 20:08
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Общество

В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса

В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса, один из которых в Саратове.
FreeNews-Volga 04:59
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
РИА Новости 02:12
Политика

Россия закрывает все сухопутные границы из-за коронавируса

Россия с 30 марта временно закрывает сухопутную границу, включая российско-белорусский участок.
Российская газета 10:31
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском 13:08
Здоровье

Учреждения Минздрава помогут освободить больницы Петербурга для заразившихся коронавирусом

Федеральные учреждения Минздрава в Санкт-Петербурге и Ленинградской области займутся лечением людей с хроническими заболеваниями и нуждающимися в плановой госпитализации для того, чтобы освободить городские и областные больницы, находящиеся в ведении местных властей, для заразившихся коронавирусной инфекцией.
ТАСС 15:11
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК 15:44
Общество

В Чечне ввели жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Чеченской Республики ввели в регионе жесткий карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 19:39
Общество

Вирусолог рассказал, как коронавирус будет распространяться по России

Щелканов выразил надежду, что такой массовой эпидемии, как Евросоюзе и Америке в России не будет.
Деловое.ТВ 14:12
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru 21:14
Авто

Появились первые изображения нового Mercedes-Benz C-класса W206

Mercedes-Benz C-Class W205 скоро сменит поколение: новый кузов с индексом W206 должны представить в этом году, а тестовые прототипы седана уже не раз попадались фотошпионам.
Автоновости дня 15:01
Финансы

В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

«Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
RT на русском 26 марта в 09:30
Общество

Психологи предупредили об опасности стресса во время нерабочих дней

Одна нерабочая неделя, введенная в России как мера против распространения коронавируса, неспособна изменить привычки россиян, считают специалисты, но она может стать причиной стресса и депрессий для некоторых людей, так как они не привыкли к изоляции и недостатку общения.
Online47.ru 21:52
Спорт

Магдалена Нойнер раскритиковала президента МОК

Спорт-Экспресс 08:08
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики

Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Pravda.Ru 09:47
Кино

Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм

Журналист и кинокритик известного издания Collider Элли Гэммилл сообщил СМИ, какой фильм стоит пересмотреть на выходных, кроме "Заражения" и "Эпидемии", чтобы перестать переживать.
Evo-rus.com 04:45
Политика

Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи

Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
Российская газета 12:50
Авто

Секреты автомобилей, о которых не знает большинство владельцев

Эксперты рассказали об интересных и нужных функциях некоторых автомобилей, о которых владельцы часто не знают, пренебрегая чтением инструкций.
32CARS.ru 04:52
Экономика

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru 26 марта в 13:18
Армия и оружие

Армию не заперли в казармах: Нужно же кому-то бунты усмирять

Понятно, что под режим нерабочей недели, объявленной в России с 30 марта по 3 апреля, не подпадают многие категории работников целого ряда организаций – жизнь в стране кому-то нужно поддерживать.
Свободная Пресса 09:02
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
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В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Lenta.ru 08:37
Футбол

«Реал» не станет продлевать контракт с Васкесом

Клуб не станет продлевать контракт с 28-летним футболистом. Действующее соглашение Васкеса рассчитано до лета 2021 года.
Матч ТВ 01:58
Происшествия

Из Таиланда в Благовещенск прилетели четверо человек с температурой

Всего по состоянию на 28 марта сотрудники Роспотребнадзора, полиции, минздрава и муниципалитетов провели 493 проверки соблюдения людьми самоизоляции.
Амурская правда 08:20
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

В России наряду с гречкой и медицинскими масками появился еще один дефицитный товар — тепловизор стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей.
Lenta.ru 21:25
Театры

Большой театр покажет спектакли онлайн

Aobe.ru 26 марта в 15:45
Музыка

Little Big представила «карантинную» версию своей песни

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В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru 14:42
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Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
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Берлускони поблагодарил Путина и весь народ России за помощь Италии

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Общество

В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за туристов из Таиланда

ФедералПресс вчера в 02:45
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