Коронавирус

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Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.
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Правительство поручило закрыть госграницу и утвердило список товаров первой необходимости

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Власти утвердили перечень товаров первой необходимости

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Кабмин России утвердил перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом

Комсомольская правда10:12

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Интерфакс09:48
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Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
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На левом берегу Дона за «Ростов Ареной» загорелся сухой камыш, площадь пожара составляет более 1000 кв.м. Существует риск, что пламя может перекинуться на спортивный объект, так как пожар локализовать не удаётся.
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Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
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АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
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Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
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