Недвижимость
Русская ПланетаВ России утверждена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Документ опубликован на сайте правительства. В правительстве полагают, что эта программа позволит обеспечить выдачу до 250 тысяч новых жилищных кредитов.
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Здоровье
В ГКБ Буянова рассказали об алгоритме приема пациентов
Прием пациентов в ГКБ Буянова осуществляется по четкому алгоритму, в приемном отделении обязательно проверяют температуру и насыщение крови кислородом, рассказал в интервью РИА Новости главврач больницы Александр Саликов.
РИА Новости 05:00
Общество
ОНФ указал на недоступность дистанционных заказов лекарств
Общероссийский народный фронт обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ускорить принятие нормативных документов, которые регулируют правила продажи лекарств через интернет и порядок их доставки потребителю.
РБК 02:00
Происшествия
Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в результате несчастного случая
Российский адвокат Тимофей Мусатов, защищавший Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая.
Известия вчера в 08:27
Общество
Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае
Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
Происшествия
В Брянской области еще двое человек скончались от коронавируса
По информации «Брянского рабочего», очередными жертвами коронавирусной инфекции стали 68-летняя женщина и 51-летний мужчина.
Земля трубчевская 04:11
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Папарацци запечатлели молодую миллиардершу Кайли Дженнер, которая вышла на улицу без макияжа и в обычной одежде.
Gazeta.SPb вчера в 20:15
Шоу-бизнес
У бывшей участницы «Дома-2» Лизы Кутузовой парализовало часть лица
RuNews24.ru вчера в 13:10
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:45
Религия
Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Музыка
Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 40% телезрителей.
ТАСС вчера в 17:55
Происшествия
Жесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео
Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе, на вертолетной площадке месторождения "Русское".
РИА Новости 05:11
Происшествия
Суд возобновил дело бывшего топ-менеджера «Роснефти» из списка Титова
Тверской суд Москвы разрешил прокуратуре отменить прекращение дела о мошенничестве против бывшего топ-менеджера «Роснефти» Анатолия Локтионова.
РБК 04:00
Общество
В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости 01:59
Экономика
Правительство запретит блокировать счета в банках без объяснения причин
Сегодня при отсутствии какого-нибудь документа, подтверждающего добросовестность клиента, банки могут отказывать в операциях и даже заблокировать счет без объяснения причин.
Российская газета 03:33
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом
Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru вчера в 20:56
Общество
Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса
Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам.
Lenta.ru 05:05
Общество
Бельгия с 4 мая начинает поэтапную отмену карантина
В Бельгии коронавирусом заражены почти 45 тысяч человек.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
Общество
Лукашенко устроил субботник в Чернобыльской зоне
Газета.Ru 03:55
Общество
Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране
Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G. Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным.
РБК вчера в 15:25
Технологии
Facebook анонсировала сервис групповых видеозвонков
REGNUM вчера в 16:17
Здоровье
Около 90 медработников больницы в Симферополе оказались на обсервации
Симферопольская клиническая больница переведена в режим обсерватора из-за выявленных заболеваний новой коронавирусной инфекцией у врачей медучреждения, в больнице находятся 29 пациентов и 87 медработников, сообщили власти республики.
РИА Новости 04:40
Здоровье
В Амурской области выявлено пять новых случаев коронавируса
В Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Амур.инфо 02:13
Здоровье
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
Общество
Пригожин сообщил о смерти главреда «Русского радио»
Ларионова начала работать на радио в должности музыкального редактора. В 2016 году она стала главным редактором «Русского радио».
Известия 04:22
Общество
Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru вчера в 18:10
Экономика
Кудрин оценил последствия пандемии коронавируса для экономики
Ранее Кудрин заявил, что падение ВВП России составит около 5% по итогам 2020 года, если ограничения из-за коронавируса продлятся.
RT на русском 05:28
Шоу-бизнес
Звезда «Экипажа» Акулова проводит период самоизоляции в одиночестве
О прошлом Акуловой напоминают разве что фотографии на стенах дома. Актриса признается, что период самоизоляции проводит наедине с собой.
Народные новости вчера в 13:28
Общество
21 человек в Кузбассе за сутки заразился коронавирусом
Согласно сводке оперштаба на 10:00, субботы, 25 апреля, на территории Кузбасса за сутки подтвержден еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:18