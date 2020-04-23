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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Документ опубликован на сайте правительства. В правительстве полагают, что эта программа позволит обеспечить выдачу до 250 тысяч новых жилищных кредитов.
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Программа льготной ипотеки под 6,5% оказалась «с сюрпризом». Участникам придется страховать жизнь на несколько десятков тысяч рублей

Фонтанка.Рувчера в 14:30

Сколько новостроек в Подмосковье подпадает под ипотеку в 6,5%

РБКвчера в 07:27

Правительство утвердило программу льготной ипотеки

РИА Новости23 апреля в 15:25

Подспорье для граждан: в России утвердили программу льготной ипотеки

РЕН ТВ23 апреля в 21:17

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Rambler News Service23 апреля в 15:09

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

ТАСС23 апреля в 15:33

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки в России

Российская газета23 апреля в 15:18
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Здоровье

В ГКБ Буянова рассказали об алгоритме приема пациентов

Прием пациентов в ГКБ Буянова осуществляется по четкому алгоритму, в приемном отделении обязательно проверяют температуру и насыщение крови кислородом, рассказал в интервью РИА Новости главврач больницы Александр Саликов.
РИА Новости 05:00
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Общество

ОНФ указал на недоступность дистанционных заказов лекарств

Общероссийский народный фронт обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ускорить принятие нормативных документов, которые регулируют правила продажи лекарств через интернет и порядок их доставки потребителю.
РБК 02:00
6
Происшествия

Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в результате несчастного случая

Российский адвокат Тимофей Мусатов, защищавший Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая.
Известия вчера в 08:27
59
Общество

Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае

Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
Происшествия

В Брянской области еще двое человек скончались от коронавируса

По информации «Брянского рабочего», очередными жертвами коронавирусной инфекции стали 68-летняя женщина и 51-летний мужчина.
Земля трубчевская 04:11
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Шоу-бизнес

Поклонники не узнали миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа

Папарацци запечатлели молодую миллиардершу Кайли Дженнер, которая вышла на улицу без макияжа и в обычной одежде.
Gazeta.SPb вчера в 20:15
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Шоу-бизнес

У бывшей участницы «Дома-2» Лизы Кутузовой парализовало часть лица

RuNews24.ru вчера в 13:10
6
Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу

Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:45
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Религия

Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов

Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ вчера в 18:32
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Музыка

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 40% телезрителей.
ТАСС вчера в 17:55
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Происшествия

Жесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео

Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе, на вертолетной площадке месторождения "Русское".
РИА Новости 05:11
24
Происшествия

Суд возобновил дело бывшего топ-менеджера «Роснефти» из списка Титова

Тверской суд Москвы разрешил прокуратуре отменить прекращение дела о мошенничестве против бывшего топ-менеджера «Роснефти» Анатолия Локтионова.
РБК 04:00
Общество

В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости 01:59
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Экономика

Правительство запретит блокировать счета в банках без объяснения причин

Сегодня при отсутствии какого-нибудь документа, подтверждающего добросовестность клиента, банки могут отказывать в операциях и даже заблокировать счет без объяснения причин.
Российская газета 03:33
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом

Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru вчера в 20:56
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Общество

Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса

Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам.
Lenta.ru 05:05
2
Общество

Бельгия с 4 мая начинает поэтапную отмену карантина

В Бельгии коронавирусом заражены почти 45 тысяч человек.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Общество

На Ставрополье умер медик, работавший с зараженными коронавирусом

ТАСС 03:55
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Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
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Общество

Лукашенко устроил субботник в Чернобыльской зоне

Газета.Ru 03:55
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Общество

Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране

Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G. Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным.
РБК вчера в 15:25
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Технологии

Facebook анонсировала сервис групповых видеозвонков

REGNUM вчера в 16:17
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Здоровье

Около 90 медработников больницы в Симферополе оказались на обсервации

Симферопольская клиническая больница переведена в режим обсерватора из-за выявленных заболеваний новой коронавирусной инфекцией у врачей медучреждения, в больнице находятся 29 пациентов и 87 медработников, сообщили власти республики.
РИА Новости 04:40
Здоровье

В Амурской области выявлено пять новых случаев коронавируса

В Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Амур.инфо 02:13
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Здоровье

В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
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Общество

Пригожин сообщил о смерти главреда «Русского радио»

Ларионова начала работать на радио в должности музыкального редактора. В 2016 году она стала главным редактором «Русского радио».
Известия 04:22
Общество

Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru вчера в 18:10
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Экономика

Кудрин оценил последствия пандемии коронавируса для экономики

Ранее Кудрин заявил, что падение ВВП России составит около 5% по итогам 2020 года, если ограничения из-за коронавируса продлятся.
RT на русском 05:28
Шоу-бизнес

Звезда «Экипажа» Акулова проводит период самоизоляции в одиночестве

О прошлом Акуловой напоминают разве что фотографии на стенах дома. Актриса признается, что период самоизоляции проводит наедине с собой.
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Общество

21 человек в Кузбассе за сутки заразился коронавирусом

Согласно сводке оперштаба на 10:00, субботы, 25 апреля, на территории Кузбасса за сутки подтвержден еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:18
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Как работают Яндекс.Новости?
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