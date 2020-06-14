Экономика

BFM.ruBFM.ruВ России утверждена программа развития угольной промышленности

В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Программа поможет нарастить добычу угля, по консервативному сценарию, с 439,3 миллиона тонн в 2018 году до 485 миллионов тонн к 2035 году, отмечает ТАСС.
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с чего всё началось
Как сообщили
 в пресс-службе кабмина, программа предусматривает полное обновление производственных мощностей и создание новых комплексов на Кузбассе, в Ростовской области, а также на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.
Российская газета07:56

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Мишустин утвердил Программу развития угольной промышленности

РЕН ТВ07:37

Мишустин утвердил программу угольной промышленности России до 2035 года

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Газета.Ru07:50

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В России утверждена программа развития угольной промышленности

BFM.ru07:30

Мишустин утвердил программу развития промышленности до 2035 года

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