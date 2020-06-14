с чего всё началось

В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Программа поможет нарастить добычу угля, по консервативному сценарию, с 439,3 миллиона тонн в 2018 году до 485 миллионов тонн к 2035 году, отмечает ТАСС.

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Шоу-бизнес Армена Джигарханяна выписали из больницы Актер и режиссер Армен Джигарханян выписан из московской больницы, сообщил его официальный представитель Артур Согомонян. 3

Единоборства Мария Агапова из Казахстана победила в своём дебютном бою в UFC Агапова «задушила» свою соперницу, после чего она сдалась. Теперь на счету представительницы Казахстана 10 боев, 9 побед и 1 поражение.

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