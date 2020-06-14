Экономика
BFM.ruВ России утверждена программа развития угольной промышленности
В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Программа поможет нарастить добычу угля, по консервативному сценарию, с 439,3 миллиона тонн в 2018 году до 485 миллионов тонн к 2035 году, отмечает ТАСС.
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с чего всё началось
Как сообщили в пресс-службе кабмина, программа предусматривает полное обновление производственных мощностей и создание новых комплексов на Кузбассе, в Ростовской области, а также на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.Российская газета07:56
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Тодоренко публично признала «все свои ошибки»
Телеведущая добавила, что признает «все свои ошибки» и хочет двигаться дальше.
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Японцы отреагировали на слова Путина о Курилах
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Волочкова устроила Борисовой балетный «ад»
Анастасия Волочкова, которую экс-телеведущая Дана Борисова обвиняет в алкоголизме, устроила своей оппонентке балетный «ад», чтобы доказать: если бы балерина пила по-черному, то не смогла бы выполнить сложные трюки.
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Власти Петербурга заявили о нехватке коек для больных с коронавирусом
Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявили о нехватке в городе коек для зараженных коронавирусной инфекцией.
Peterburg2.ru 08:52
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Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
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Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
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Михайлов прокомментировал уход Нестерова из ЦСКА
Борис Михайлов прокомментировал уход Никиты Нестерова из ЦСКА.
Sport.ru 04:14
Шоу-бизнес
Армена Джигарханяна выписали из больницы
Актер и режиссер Армен Джигарханян выписан из московской больницы, сообщил его официальный представитель Артур Согомонян.
Коммерсантъ 09:11
Футбол
Мальорка — Барселона 0:4
РИА Новости вчера в 17:39
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Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия 06:33
Происшествия
Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы
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Мария Агапова из Казахстана победила в своём дебютном бою в UFC
Агапова «задушила» свою соперницу, после чего она сдалась. Теперь на счету представительницы Казахстана 10 боев, 9 побед и 1 поражение.
ГЛАС.RU 01:14
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В Marvel объявили о перезапуске Железного человека
Компания Marvel собирается перевыпустить серию о Железном человеке.
РЕН ТВ вчера в 12:09
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Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
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Игры
Torchlight III внезапно вышла в раннем доступе Steam
Evo-rus.com вчера в 14:36
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
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Медведев назвал играми агентов трансферные слухи вокруг «Зенита»
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал большое количество сообщений по поводу трансферов клуба, возникающих в последнее время.
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Шоу-бизнес
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Ширвиндт отметил, что Ефремов не любил роскошь, и в пьяном состоянии объектами его агрессии становились автомобили - главный атрибут сверх-достатка в то время.
MOS.news 00:25
Общество
Юрист Жорин предупредил о последствиях видеообращения Ефремова
Адвокат Сергей Жорин предупредил, что видеообращение устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова может обернуться для него негативными последствиями.
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Шоу-бизнес
Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
Накануне в Сети появились снимки голливудской актрисы, сделанные её сыном Ноксом.
7Дней.ру 02:00
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Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 12 июня в 15:52
Космос
Роскосмос поделился планами пусков с Восточного и Байконура
В период с июля текущего года по июль 2021 года планируется запустить три ракеты «Протон» и 17 «Союз-2» с Байконура, с Восточного будут запускать «Союзы», передаёт РИА Новости.
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Футбол
Аршавин может сменить Рибалту на посту спортивного директора «Зенита»
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин, в течение полугода Аршавин может стать заместителем спортивного директора «Зенита» вместо Вячеслава Малафеева, который недавно покинул эту должность.
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Трамп пригрозил, что не будет смотреть матчи сборной США по футболу
Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что не будет смотреть матчи сборной США по футболу, если игроки станут вставать на колени во время исполнения американского гимна.
Российская газета 08:12
Игры
Создатели «Ведьмака» готовят новую игру про оборотня Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest
Компанией Walkabout Games и разработчиками Different Tales был представлен тизер новой компьютерной игры Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest.
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Экономика
Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита
О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
Известия 03:05