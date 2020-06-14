Экономика
BFM.ruВ России утверждена программа развития угольной промышленности
В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Программа поможет нарастить добычу угля, по консервативному сценарию, с 439,3 миллиона тонн в 2018 году до 485 миллионов тонн к 2035 году, отмечает ТАСС.
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с чего всё началось
Как сообщили в пресс-службе кабмина, программа предусматривает полное обновление производственных мощностей и создание новых комплексов на Кузбассе, в Ростовской области, а также на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.Российская газета07:56
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В Пулково столкнулись два самолета
Коммерсантъ 07:43
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
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Политика
Японцы отреагировали на слова Путина о Курилах
Lenta.ru 09:38
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Путин прокомментировал события в США
25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины.
Газета.Ru 05:21
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Происшествия
На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера
Коммерсантъ вчера в 23:46
Политика
Сатановский объяснил решение США не предоставлять снимки по делу MH17
США «захлопнули крышку гроба» над делом МН17, когда решили не предоставлять новые данные по делу о крушении малайзийского Boeing-777.
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Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
Известия вчера в 15:17
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
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Футбол
Пьер-Эмерик Обамеянг: «Арсенал» не предлагал мне продлить контракт
Форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг отметил, что лондонский клуб не предлагал ему подписать новое соглашение.
Bookmaker-ratings.ru 10:40
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением о ДТП
62инфо вчера в 02:05
Здоровье
Тест на коронавирус стал обязательным при плановой госпитализации
Россияне будут сдавать тест на коронавирус при поступлении в стационар за счет обязательного медицинского страхования, сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).
Экономика сегодня 11 июня в 13:30
Здоровье
Мурашко назвал маски важным элементом профилактики коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что соблюдение масочного режима, несмотря на снижение числа заразившихся коронавирусом и снятие режима самоизоляции, является важным элементом профилактики инфекции.
RT на русском вчера в 09:02
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Кто скупал туалетную бумагу в пандемию, узнали ученые
Кто скупал туалетную бумагу в пандемию, узнали ученые. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
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Экономика
Сбербанк прирастает картами — он получит контроль в компании «2ГИС»
BFM.ru 11 июня в 23:34
Общество
«Иди на войну. Время вышло». Королева Великобритании отправила Путину зашифрованное послание
Дешифровщики телеграммы Елизаветы II склоняются к тому, что королева намекает на начало войны 1941 года – 22 июня, называя его «warmest Day», поскольку это так же день летнего солнцестояния.
Капитал страны 08:00
Политика
В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка
В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК 12 июня в 13:44
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Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео
Lenta.ru 09:15
Политика
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК вчера в 13:11
Политика
Трамп подбирает новый лозунг для избирательной кампании
Президент США Дональд Трамп подбирает новый лозунг для своей избирательной кампании. Прежний — «Сохраним Америку великой!»
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Журналисты ФАН выяснили размер гонорара Ефремова за критику властей
Журналисты издания ФАН выяснили размер гонораров Ефремова за эти выступления.
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Ростуризм: российских туристов не ждут за рубежом раньше июля
Большинство зарубежных государств сообщает о неготовности принимать туристов из России в июне.
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Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в товарищеском матче
Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
RT на русском 10:08
Общество
В Петербурге загружено более 80% коек для пациентов с коронавирусом
В Санкт-Петербурге коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 загружен более чем на 80%.
RT на русском 10:08
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59