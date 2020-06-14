с чего всё началось

В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Программа поможет нарастить добычу угля, по консервативному сценарию, с 439,3 миллиона тонн в 2018 году до 485 миллионов тонн к 2035 году, отмечает ТАСС.

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 2,9K

Политика Путин прокомментировал события в США 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. 422

Футбол Пьер-Эмерик Обамеянг: «Арсенал» не предлагал мне продлить контракт Форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг отметил, что лондонский клуб не предлагал ему подписать новое соглашение.

Здоровье Тест на коронавирус стал обязательным при плановой госпитализации Россияне будут сдавать тест на коронавирус при поступлении в стационар за счет обязательного медицинского страхования, сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС). 54

Здоровье Мурашко назвал маски важным элементом профилактики коронавируса Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что соблюдение масочного режима, несмотря на снижение числа заразившихся коронавирусом и снятие режима самоизоляции, является важным элементом профилактики инфекции. 513

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Политика В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.

Политика Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите. 1,5K

Футбол «Локомотив» победил «Тамбов» в товарищеском матче Московский «Локомотив» одержал победу над «Тамбовом» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.