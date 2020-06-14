Экономика

BFM.ruBFM.ruВ России утверждена программа развития угольной промышленности

В России утверждена программа развития угольной промышленности до 2035 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Программа поможет нарастить добычу угля, по консервативному сценарию, с 439,3 миллиона тонн в 2018 году до 485 миллионов тонн к 2035 году, отмечает ТАСС.
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Российская газета12:15

Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности

Коммерсантъ08:04

В России утверждена программа развития угольной промышленности

BFM.ru07:30

Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности

Газета.Ru07:50

Мишустин утвердил Программу развития угольной промышленности

РЕН ТВ07:37

Мишустин утвердил программу угольной промышленности России до 2035 года

Известия08:02

Мишустин утвердил программу развития промышленности до 2035 года

РИА Новости07:24
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