Общество

Накануне.RuНакануне.RuВ России утверждена программа ремонта мостов

Российская правительственная комиссия по транспорту утвердила программу приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах до 2035 года.
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