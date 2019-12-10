Общество
Накануне.RuВ России утверждена программа ремонта мостов
Российская правительственная комиссия по транспорту утвердила программу приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах до 2035 года.
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Названа стоимость проекта по строительству и ремонту мостов в России
Rambler News Serviceвчера в 10:07
Программа ремонта и строительства мостов до 2035 года одобрена правкомиссией по транспорту
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:10
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