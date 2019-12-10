Общество

Накануне.RuНакануне.RuВ России утверждена программа ремонта мостов

Российская правительственная комиссия по транспорту утвердила программу приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах до 2035 года.
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Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г

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Власти утвердили программу ремонта и строительства мостов на ₽1,1 трлн

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Более 500 млрд рублей могут направить на программу обновления мостов и путепроводов в РФ до 2024 года

Интерфаксвчера в 10:17

Названа стоимость проекта по строительству и ремонту мостов в России

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Коммерсантъвчера в 14:44

Программа ремонта и строительства мостов до 2035 года одобрена правкомиссией по транспорту

Будущее России. Национальные проектывчера в 12:10

На Дальнем Востоке построят и отремонтируют 1000 мостов

REGNUMвчера в 23:55
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Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
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Первый заместитель гендиректора фонда «Иннопрактика» Наталья Попова стала общественным омбудсменом по защите высокотехнологичных компаний.
Коммерсантъ вчера в 15:33
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Украину, подчеркнул необходимость соблюдения минских договоренностей.
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Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
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Отмечается, что презентация собственной системы Huawei провел в августе текущего года. ее ключевое отличие заключается в гибкости и универсальности.
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Силуанов прокомментировал суд по делу о долге Украины перед Россией

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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
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Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
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Эксперты не видят причин понижать ставку на ближайшем заседании ФРС

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Власти Турции могут закрыть американскую военную авиабазу Инджирлик в случае, если Соединенные Штаты введут санкции против Анкары из-за покупки С-400.
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Портал The Verge, посвященный компьютерной технике и гаджетам, составил рейтинг устройств, определивших уходящее десятилетие.
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Интернет

Бесплатный антивирус Avast заподозрили в слежке за пользователями

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Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар.
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СК завершил расследование нападения на дом Памфиловой

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Президент России Владлимир Путин заявил, что если власти Украины получат контроль и закроют границу без предоставления гарантий защиты жителям Донбасса, то там произойдет новая Сребрница, передает "Интерфакс".
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