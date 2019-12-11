Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России одобрили широкую программу ремонта и строительства мостов

Правкомиссия по транспорту одобрила программу ремонта и строительства мостов в российских регионах до 2035 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на курирующего транспорт вице-премьера Максима Акимова. Программа разработана Минтрансом совместно с регионами, Госавтоинспекцией, и РЖД.
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Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г

РИА Новостивчера в 10:28

Власти утвердили программу ремонта и строительства мостов на ₽1,1 трлн

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Более 500 млрд рублей могут направить на программу обновления мостов и путепроводов в РФ до 2024 года

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Названа стоимость проекта по строительству и ремонту мостов в России

Rambler News Serviceвчера в 10:07

Программа ремонта и строительства мостов до 2035 года одобрена правкомиссией по транспорту

Будущее России. Национальные проектывчера в 12:10

В России одобрили широкую программу ремонта и строительства мостов

Lenta.ru08:43
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Депутат призвал сотрудников Пенсионного фонда и журналистов не пиарить данные прибавки, так как они и так положены по закону.
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Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
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Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»

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Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
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Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
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Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
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Размер минимальной пенсии во Франции может быть увеличен почти вдвое к 2022 году.
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Молдавия задумалась о замене российского газа на украинский

Если с 1 января транзит российского газа через Украину остановится, то Молдавия может начать закупки у «Нафтогаза».
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Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
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Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

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В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина

Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.
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