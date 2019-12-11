Экономика
Lenta.ruВ России одобрили широкую программу ремонта и строительства мостов
Правкомиссия по транспорту одобрила программу ремонта и строительства мостов в российских регионах до 2035 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на курирующего транспорт вице-премьера Максима Акимова. Программа разработана Минтрансом совместно с регионами, Госавтоинспекцией, и РЖД.
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Названа стоимость проекта по строительству и ремонту мостов в России
Rambler News Serviceвчера в 10:07
Программа ремонта и строительства мостов до 2035 года одобрена правкомиссией по транспорту
Будущее России. Национальные проектывчера в 12:10
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Общество
Госдума приравнивает вейпы и кальяны к сигаретам
Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию ЕП о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин раскритиковал недавнюю резолюцию Европарламента (ЕП) за попытки исказить правду о Второй мировой войне.
Спорт
Колобков отреагировал на отказ российских боксеров выступать без флага
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что обсудит с руководством Федерации бокса России заявление организации об отказе участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил трехматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — "Краснодар" (1:1). Об этом информирует "Чемпионат" со ссылкой на главу КДК РФС Артур Григорьянц.
Политика
На Украине депутата Госдумы заочно приговорили к 14 годам заключения
Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам лишения свободы депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко за госизмену.
Гаджеты
Xiaomi презентует новый Redmi K30 5G
Общество
В Курганской области 31 декабря сделали выходным
Курганский губернатор Вадим Шумков перенес выходной день с субботы 28 декабря, на 31 декабря, сообщила его пресс-служба.
Общество
Миронов призвал не кричать о прибавках к пенсии
Депутат призвал сотрудников Пенсионного фонда и журналистов не пиарить данные прибавки, так как они и так положены по закону.
Политика
Президент Грузии заявила, что у ее страны «нет армии»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сейчас у страны «нет армии, нет вооружений, и никогда не будет».
Политика
Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»
Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Музыка
Билан отказался выступать на шоу звезд «Евровидения»
Российский певец Дима Билан отказался выступать на фестивале звезд музыкального конкурса «Евровидение» Het Grote Songfestivalfeest 2019 в Амстердаме.
Политика
Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Наука
Ученые подтвердили у косаток гипотезу бабушек
Британские морские биологи из Эксетерского университета установили, что у касаток ради блага всей своей группы пожилые самки перестают размножаться, увеличивая в 2 раза шанс выживания внуков и правнуков.
Авто
Новый Mercedes-Benz GLA предстал на иллюстрациях
Ракурс, в котором представлен паркетник на скетче, частично скрадывает пропорции кузова, если на первом тизере второе поколение GLA напоминало силуэт кубического GLB, то новая иллюстрация, наоборот, говорит о преемственности между генерациями с незначительными поправками.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Политика
Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
Экономика
Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества
Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
Общество
Минимальная пенсия во Франции будет увеличена до тысячи евро
Размер минимальной пенсии во Франции может быть увеличен почти вдвое к 2022 году.
Политика
Молдавия задумалась о замене российского газа на украинский
Если с 1 января транзит российского газа через Украину остановится, то Молдавия может начать закупки у «Нафтогаза».
Футбол
«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Глава СПЧ выступил против амнистии фигурантов «дела 27 июля»
Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выступил против внесения участников летних протестов в Москве в списки на амнистию, которую объявят к 75-летию Победы.
Экономика
Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Экономика
Эксперты не видят причин понижать ставку на ближайшем заседании ФРС
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, исчерпала причины для понижения ключевой ставки, считают эксперты, опрошенные ТАСС.
Политика
В Германии не знали о запросах об экстрадиции убитого грузина
Правительству Федеративной Республики Германия (ФРГ) неизвестно о запросах России об экстрадиции убитого в Берлине гражданина Грузии, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства юстиции Германии.