Правкомиссия по транспорту одобрила программу ремонта и строительства мостов в российских регионах до 2035 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на курирующего транспорт вице-премьера Максима Акимова. Программа разработана Минтрансом совместно с регионами, Госавтоинспекцией, и РЖД.

В России одобрили широкую программу ремонта и строительства мостов

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