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Национальное Аграрное Агентство
Национальное Аграрное Агентство

В России утверждены субсидии на постройку судов для добычи крабов

Российское правительство утвердило размер компенсаций, которые будут получать из госбюджета рыбопромысловые компании, строящие на дальневосточных верфях суда для добычи крабов. Субсидия составит 20 процентов стоимости заказа, но не более 340 миллионов рублей.В источнике
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ИА Красная Весна

В кабмине утвердили субсидии на постройку судов для добычи краба

ИА Красная Веснавчера в 07:17
Народные новости

Кабмин поддержит субсидиями строительство судов для добычи краба в ДФО

Народные новостивчера в 06:58
Коммерсантъ

Компании получат компенсацию на постройку судов для добычи краба в ДФО

Коммерсантъвчера в 06:37
Парламентская газета

Рыбопромысловые компании получат субсидии на строительство краболовных судов

Парламентская газетавчера в 06:43
ПРАЙМ

Сфера строительства судов по добыче краба в России получит субсидии

ПРАЙМвчера в 06:43
Экономика сегодня

Мишустин утвердил субсидирование строительства судов для добычи краба в ДФО

Экономика сегоднявчера в 06:51
ТАСС

Правительство утвердило субсидии на постройку судов для добычи краба

ТАССвчера в 06:23
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Россиянам запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки

Как пояснили агентству в Сбербанке, ограничения вводятся не только по «классическим» электронным кошелькам, но и по сервисам оплаты школьного питания и большому числу транспортных проектов, поэтому действие поправок затронет большинство регионов России.
Известия20:16
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Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

В Росгвардии прокомментировали инцидент с дракой в парке Горького бывших десантников с бойцами ОМОН, сообщает «РИА Новости» 2 августа со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
Известиявчера в 15:37
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Владелец TikTok ответил на угрозы Трампа запретить соцсеть в США

Китайская компания ByteDance, владеющая популярным приложением TikTok, заявила о намерении отстаивать свои права и интересы в соответствии с законом в ответ на угрозы американских властей запретить соцсеть на территории США.
Life.ru01:19
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