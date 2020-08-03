В России утверждены субсидии на постройку судов для добычи крабов
Российское правительство утвердило размер компенсаций, которые будут получать из госбюджета рыбопромысловые компании, строящие на дальневосточных верфях суда для добычи крабов. Субсидия составит 20 процентов стоимости заказа, но не более 340 миллионов рублей.В источнике
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Рыбопромысловые компании получат субсидии на строительство краболовных судов
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