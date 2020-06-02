Общество

РБКРБКПравительство предложило строить жилые дома без мусоропроводов

Вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, который предполагает исключение из строительных норм мусоропроводов при строительстве новых многоквартирных домов.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов

Lenta.ru04:41

Правительство предложило строить жилые дома без мусоропроводов

РБК04:03

Печи для отходов и монополия Ростеха: новый поворот в мусорной реформе

News.ruвчера в 07:23

В жилых домах исчезнут мусоропроводы

Российская газета03:08

Идею сделать мусоропроводы необязательными изучат в кабмине РФ

РИА Новости03:01

Сортируй и не плати

Вся Уфавчера в 12:30

Правительство РФ утвердило дорожную карту введения раздельного сбора отходов

ТАСС03:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
Общество

В водохранилищах Крыма заканчивается вода

Вести Крым 03:26
13
Армия и оружие

Россия и Турция провели очередное патрулирование в Идлибе

"В соответствии с договоренностями между президентами России и Турции, достигнутыми 5 марта в Москве, 2 июня состоялось очередное, 14-е по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию", - сказано в релизе.
РИА Новости 03:20
Общество

В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах

МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
170
Энергетика

Российская нефть Urals достигла рекордных премий к североморской Brent

Экономика сегодня вчера в 15:33
111
Политика

ЦИК возобновил кампанию по подготовке к голосованию по Конституции

Центризбирком официально возобновляет кампанию по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ 02:33
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
159
Шоу-бизнес

Юлия Савичева винит себя в потере ребенка

Экспресс газета 01:24
Баскетбол

Центровой «Олимпиакоса» Милутинов стал игроком ЦСКА

Советский спорт 02:46
Наука

На Земле обнаружена крупнейшая вулканическая зона

Исследования ученых показали, что сдвиги тектонических плит впоследствии уничтожили данное вулканическое плато, а одна из его частей переместилась на юг - в центр Северного острова в Новой Зеландии.
RuNews24.ru вчера в 12:23
10
Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
23
Происшествия

В Брянске задержали приемную мать госпитализированной девочки

РИА Новости 04:32
22
Технологии

Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг

Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.
Газета.Ru 03:43
89
Армия и оружие

Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России

По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU вчера в 04:42
16
Происшествия

По факту обрушения моста в Заполярье возбуждено уголовное дело

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения пролета железнодорожного моста.
Вести.Ru 03:24
1K
Экономика

Осенью у россиян станет больше проблемных кредитов

С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги.
Российская газета вчера в 23:00
5
Музыка

Группа Little Big получила премию «За самый трешевый клип»

Клип треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трешевое видео".
Life.ru вчера в 06:46
38
Гаджеты

Поворотный телевизор Samsung The Sero поступил в продажу в России

Компания Samsung объявила о старте продаж на территории России нового телевизора The Sero, который был представлен в апреле 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 10:20
20
Шоу-бизнес

Памела Андерсон рассказала о попытках надеть свой купальник из 90-х

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон хранит купальник, в котором снималась в популярном телесериале "Спасатели Малибу" в 1990-х годах.
РЕН ТВ вчера в 01:08
Общество

Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана

Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Происшествия

Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной

Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
496
Общество

В «Уральских авиалиниях» назвали срок возобновления полётов за рубеж

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Россия приостановила международное авиасообщение. Причиной стала пандемия коронавируса.
REGNUM 04:22
107
Здоровье

Коэффициент распространения COVID-19 в России продолжает расти

По данным оперштаба, во вторник в Москве зафиксировано 2 286 новых случаев COVID-19 за сутки, умер 71 человек и 6 030 выздоровели.
Вести.Ru 03:59
Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
579
Хоккей

СКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»

Metaratings вчера в 10:20
Космос

Зафиксирована мощнейшая с 2017 года вспышка на Солнце

Интермонитор.ру 01:22
562
Общество

Овечкин обратился к американцам в связи с беспорядками

Lenta.ru 03:45
14
Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
5,2K
Общество

В Подмосковье откроются салоны красоты и сауны

С 3 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев разрешил возобновить работу салонов красоты, СПА-салонов, соляриев и саун площадью до 400 квадратных метров и отдельным входом.
Общественное телевидение России вчера в 16:05
91
Общество

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
РИА Новости 01:21
1,2K
Происшествия

В США задержали едва не сбившего демонстрантов водителя грузовика

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, который в Миннеаполисе едва не въехал в толпу демонстрантов, участвовавших в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 31 мая в 21:56
291
Как работают Яндекс.Новости?
Главное