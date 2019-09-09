Общая же сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей — в 2022-м. Это втрое больше, чем в 2019-м, когда на выплату пособий на первого ребенка выделили 50 млрд рублей.

с чего всё началось

В результате президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого ребенка и продлевающий для нуждающихся семей выплаты на детей, возраст которых не превышает трех лет.

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