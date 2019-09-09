Экономика
Газета.RuВ России вырастут детские пособия
Претендовать на выплаты смогут семьи, имеющие ребенка до трех лет и доход ниже двух прожиточных минимумов. Таким образом, с 1 января "позорные" пособия в 50 рублей уйдут в прошлое. Министерство труда провело предварительные расчеты сумм, на которые будут повышен размер ежемесячных детских пособий.
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Общая же сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей — в 2022-м. Это втрое больше, чем в 2019-м, когда на выплату пособий на первого ребенка выделили 50 млрд рублей.Известиявчера в 17:01
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