Общая же сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей — в 2022-м. Это втрое больше, чем в 2019-м, когда на выплату пособий на первого ребенка выделили 50 млрд рублей.

с чего всё началось

Ежемесячные выплаты на первого ребенка вырастут на 7 процентов и составят в среднем 12 тысяч рублей. Пособие равно величине прожиточного минимума для детей в регионе за II квартал предыдущего года. В 2020 году общая сумма пособий составит 150 миллиардов рублей.

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