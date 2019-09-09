Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России увеличат детские пособия

Ежемесячные выплаты на первого ребенка вырастут на 7 процентов и составят в среднем 12 тысяч рублей. Пособие равно величине прожиточного минимума для детей в регионе за II квартал предыдущего года. В 2020 году общая сумма пособий составит 150 миллиардов рублей.
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с чего всё началось

Дети требуют средств: на родительские пособия выделят втрое больше

Общая же сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей — в 2022-м. Это втрое больше, чем в 2019-м, когда на выплату пособий на первого ребенка выделили 50 млрд рублей.
Известия08 сентября в 17:01

Подробнее о событии

Дети требуют средств: на родительские пособия выделят втрое больше

Известия08 сентября в 17:01

В России увеличат детские пособия

Газета.Ruвчера в 12:03

На родительские пособия в России выделят втрое больше денег

РЕН ТВ08 сентября в 20:32

В России увеличат детские пособия

Lenta.ruвчера в 00:25

В России втрое увеличат пособия на детей

URA.Ru08 сентября в 21:35

В Госдуме оценили возможность увеличения детских пособий

RT на русскомвчера в 09:41

В России увеличат детские пособия, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 02:58
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 01:10, Вашингтон
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Российская газета вчера в 09:18
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
Гаджеты

LG почти прекратил поставки смартфонов в Россию

Южнокорейский производитель техники LG почти прекратил поставки смартфонов в Россию, сообщает «Ъ». По данным аналитического агентства GS Group, в первом полугодии 2019 года LG поставила в Россию всего 5 тыс. смартфонов.
Retailer.ru вчера в 07:51
Путешествия

Россияне рассказали о планах на осенний отдых

Российские туристы рассказали, где хотели бы провести отдых осенью. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 23:55
Армия и оружие

Северная Корея провела новые ракетные пуски

Вести.Ru вчера в 19:26
Финансы

Чистый государственный долг России стал отрицательным

У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Происшествия

В детском саду в Чите упал потолок

ТАСС вчера в 20:55
Происшествия

Молодую мать подозревают в убийстве двух своих детей на Камчатке

Газета.Ru вчера в 00:55
Хоккей

Овечкин упал с велосипеда и разбил в кровь лицо

Газета.Ru вчера в 13:34
Общество

В Таиланде 28 человек погибли из-за наводнений

С 29 августа жертвами стихии стали 28 человек, оказались повреждены более 370 тыс. домохозяйств.
РБК 01:05
Политика

Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров

Глава украинской общины подчеркнула, что готова в составе крымской делегации, как представителей Российской Федерации, поехать, к примеру, на выборы президента США в следующем году.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика

Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США

Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Виргиния).
Lenta.ru вчера в 19:10
Общество

Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу

Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03
Футбол

Сборная Бельгии в гостях разгромила Шотландию

Сборная Бельгии одержала победу над командой Шотландии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу.
REGNUM 00:38
Футбол

Станислав Черчесов: ни о какой недооценке Казахстана речи не было

Ни о какой недооценке речи не было, – заявил Черчесов, слова которого приводит пресс-служба РФС.
Вести.Ru вчера в 18:40
Экономика

Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой

Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32
Теннис

Новак Джокович: поздравляю Медведева с невероятным летом

Вести.Ru вчера в 10:25
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика

Главы МИД и Минобороны России и Франции встретятся в Москве

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и французский министр обороны Флоранс Парли прибудут с рабочим визитом в Москву, где встретятся со своими российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.
Народные новости 08 сентября в 17:22
Музыка

В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»

Коммерсантъ вчера в 13:00
Общество

Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

В День красоты, который отмечается 9 сентября, туристический сайт о путешествиях по России опубликовал рейтинг городов страны, где живут самые красивые девушки.
Газета.Ru вчера в 13:25
Политика

В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже

Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.
Известия вчера в 21:27
Происшествия

Суд арестовал напавшего на Памфилову

ТАСС вчера в 12:18
Происшествия

Рейс в Москву задержали в Красноярске из-за неисправности

РБК 00:25
Теннис

Кудерметова обыграла Лепченко на старте турнира в Хиросиме

Спорт-Экспресс вчера в 04:37
Политика

В Гренландии заявили о необходимости развивать отношения с США

Политическая Экспертиза вчера в 21:57
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Общество

Появилась информация о массовых увольнениях из онкоцентра им. Блохина

«С появлением новых технологий время пребывания на койке существенно сократилось, поэтому в данный момент более 700 ставок, сформированных в НМИЦ онкологии двумя десятилетиями ранее, не заняты», — прокомментировали в онкоцентре.
REGNUM вчера в 06:31
Шоу-бизнес

Модель Карли Клосс показала обвисший бюст

Популярная на весь мир модель Карли Клосс показала поклонникам свой обвисший бюст, об этом сообщает "Woman's Days".
Bimru.ru 00:52
Происшествия

Приморские моряки спасли дрейфующего на пенопласте рыбака из КНДР

RT на русском вчера в 21:21
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