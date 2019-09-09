Экономика
Lenta.ruВ России увеличат детские пособия
Ежемесячные выплаты на первого ребенка вырастут на 7 процентов и составят в среднем 12 тысяч рублей. Пособие равно величине прожиточного минимума для детей в регионе за II квартал предыдущего года. В 2020 году общая сумма пособий составит 150 миллиардов рублей.
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Общая же сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей — в 2022-м. Это втрое больше, чем в 2019-м, когда на выплату пособий на первого ребенка выделили 50 млрд рублей.Известия08 сентября в 17:01
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 01:10, Вашингтон
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Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Виргиния).
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РИА Новости вчера в 20:03
Футбол
Сборная Бельгии в гостях разгромила Шотландию
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Футбол
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Ни о какой недооценке речи не было, – заявил Черчесов, слова которого приводит пресс-служба РФС.
Вести.Ru вчера в 18:40
Экономика
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Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
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В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
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Музыка
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Кудерметова обыграла Лепченко на старте турнира в Хиросиме
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Приморские моряки спасли дрейфующего на пенопласте рыбака из КНДР
RT на русском вчера в 21:21