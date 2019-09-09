Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России увеличат детские пособия

Ежемесячные выплаты на первого ребенка вырастут на 7 процентов и составят в среднем 12 тысяч рублей. Пособие равно величине прожиточного минимума для детей в регионе за II квартал предыдущего года. В 2020 году общая сумма пособий составит 150 миллиардов рублей.
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с чего всё началось

Дети требуют средств: на родительские пособия выделят втрое больше

Общая же сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей — в 2022-м. Это втрое больше, чем в 2019-м, когда на выплату пособий на первого ребенка выделили 50 млрд рублей.
Известиявчера в 17:01

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Дети требуют средств: на родительские пособия выделят втрое больше

Известиявчера в 17:01

На родительские пособия в России выделят втрое больше денег

РЕН ТВвчера в 20:32

Пермские чиновники пытаются раздать деньги многодетным семьям

URA.Ruвчера в 23:48

Родительские пособия вырастут в России

Газета.Ruвчера в 20:58

«Известия»: кабмин в 2020 году выделит в три раза больше денег на выплату детских пособий

ТАСС01:35

В России выделят в три раза больше денег на родительские пособия

ТК Звездавчера в 21:06

В России увеличат детские пособия

Lenta.ru00:25
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Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,66%

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Apple и Foxconn уличили в нарушении трудового законодательства Китая

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«Единая Россия» лидирует на выборах в госсобрание республики Алтай

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REGNUM 00:51
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Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне

Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:59
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Надаль обыграл Медведева в финале US Open

Коммерсантъ вчера в 21:08
Политика

Денис Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской области

Коммерсантъ Самара вчера в 13:44
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В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений

В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 06 сентября в 15:14
Политика

В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Политика

Немецкий детектив согласился поговорить с Малайзией о передаче сведений по MH17

Детектив из Германии Йозеф Реш заявил, что готов поговорить с Малайзией о том, чтобы передать стране данные по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 01:24
Футбол

Сборная России примет команду Казахстана в матче отбора Евро-2020

Футболисты сборной России в понедельник проведут свой шестой матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
РИА Новости вчера в 17:05
Общество

Во Владивосток пришло самое большое в истории России круизное судно

Самое большое в истории России круизное судно Spectrum of the Seas пришло во Владивосток.
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Футбол

Кикнадзе рассказал о несостоявшемся трансфере звёздного нападающего в «Локомотив»

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что клуб мог подписать контракт со звёздным форвардом.
RT на русском вчера в 17:29
Экономика

Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать

Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия

В Японии более 900 тысяч домов остались без света из-за тайфуна

Около 920 тысяч домов в Японии временно осталось без электричества в связи с мощным тайфуном "Факсай". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:24
Происшествия

Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей

По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Авто

Honda модернизировала недорогой аналог минивэна Odyssey

Стоит напомнить, что Elysion считается недорогой альтернативой культового Honda Odyssey. Авто сконструировали на единой архитектуре.
Pnzdrive вчера в 23:34
Политика

Бабушкин победил на выборах губернатора Астраханской области

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин одержал уверенную победу на выборах главы региона.
РЕН ТВ 00:27
Космос

Эксперт: Индия может через 10 лет создать станцию на Луне

Индия через 10 лет может создать на поверхности Луны постоянную базу, которая будет заниматься добычей гелия-3.
ТАСС 00:13
Культура

Xzibit прокачал «Волгу» для москвичей

За основу машины взяли «Волгу» 1976 года выпуска, на которую установили мощный двигатель, спицевые диски, пневматическую подвеску, которая поднимает и опускает автомобиль.
Мослента вчера в 10:55
Армия и оружие

ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:13
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«Ростов» разгромил сборную Сирии

Матч ТВ вчера в 13:00
Общество

Жители Великобритании обнаружили странное существо

Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Футбол

Сборная РФ проиграла Португалии в финале Евролиги по пляжному футболу

РЕН ТВ вчера в 14:48
Экономика

«Транснефть» отказалась от идеи независимых экспертиз качества нефти

«Транснефть» отвергла предложение «Роснефти» по контролю качества. Нефтяная компания выступила против привлечения независимых экспертов.
Невские Новости вчера в 20:58
Здоровье

В Китае у женщины на ресницах развелись клещи

Известия вчера в 23:54
Политика

Артамонов победил на выборах главы Липецкой области

Известия вчера в 23:18
Происшествия

Шесть человек погибли при шторме в Крыму

В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Автоспорт

Даниил Квят не смог завершить гонку в Монце

UfacityNews.ru вчера в 13:37
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