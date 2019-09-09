Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России увеличат детские пособия

Ежемесячные выплаты на первого ребенка вырастут на 7 процентов и составят в среднем 12 тысяч рублей. Пособие равно величине прожиточного минимума для детей в регионе за II квартал предыдущего года. В 2020 году общая сумма пособий составит 150 миллиардов рублей.
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с чего всё началось

Дети требуют средств: на родительские пособия выделят втрое больше

Общая же сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей — в 2022-м. Это втрое больше, чем в 2019-м, когда на выплату пособий на первого ребенка выделили 50 млрд рублей.
Известиявчера в 17:01

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Дети требуют средств: на родительские пособия выделят втрое больше

Известиявчера в 17:01

На родительские пособия в России выделят втрое больше денег

РЕН ТВвчера в 20:32

Пермские чиновники пытаются раздать деньги многодетным семьям

URA.Ruвчера в 23:48

Родительские пособия вырастут в России

Газета.Ruвчера в 20:58

«Известия»: кабмин в 2020 году выделит в три раза больше денег на выплату детских пособий

ТАСС01:35

В России выделят в три раза больше денег на родительские пособия

ТК Звездавчера в 21:06

В России увеличат детские пособия

Lenta.ru00:25
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Свободная Пресса вчера в 13:45
Общество

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Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
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Политика

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Политика

После освобождения Сенцов высказался о «врагах Украины»

URA.Ru вчера в 02:34
Политика

Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина

Газета.Ru вчера в 09:59
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Врачи рассказали об опасности народной медицины

Народная медицина является популярным способом лечения многих болезней у россиян.
iReactor вчера в 17:13
Транспорт

Начинающим автомобилистам добавят категорий

Получить доступ к вождению мотоцикла станет сложнее: минимальный возраст получения прав категории А повышается с 18 до 20 лет.
Коммерсантъ вчера в 16:18
Политика

«Единая Россия» побеждает на выборах в Заксобрание Севастополя

Коммерсантъ 00:31
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Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей

По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:13
Политика

Текслер лидирует на выборах губернатора Челябинской области

На выборах главы Челябинской области уверенно лидирует врио губернатора региона самовыдвиженец Алексей Текслер.
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Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье

7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник 07 сентября в 17:45
Политика

Путин уволил помощника Бастрыкина

Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне

Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:59
Культура

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Политика

«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием

Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
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Общество

Жители Великобритании обнаружили странное существо

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Газета.Ru 01:31
Политика

В партии Зеленского захотели наказать Медведчука за визиты в Россию

Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» и глава комитета по внешней политике Богдан Яременко выступил за введение наказания для политиков, которые самостоятельно ведут переговоры за рубежом от имени Киева.
Lenta.ru вчера в 12:44
Финансы

Промышленность потянулась за длинным долларом

Российские компании готовятся размещать еврооблигации На минувшей неделе сразу три российских эмитента начали подготовку к размещению еврооблигаций.
Коммерсантъ вчера в 18:41
Общество

Медики назвали лечебные свойства водки

Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском вчера в 02:26
Общество

Новый циклон приближается к берегам Камчатки

Байкал24 01:50
Политика

Осипов побеждает на выборах губернатора Забайкалья с 89,61% голосов

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов после подсчета 100% протоколов побеждает на выборах главы региона.
Коммерсантъ 01:07
Общество

Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи

«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
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Политика

Издание Le Figaro обозначило Киев городом России

Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 00:52
Политика

На выборах губернатора Сахалина обработано 100% протоколов

По предварительным итогам, подведённым после обработки 100% протоколов, временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко побеждает на выборах главы региона.
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Анатолий Локоть остался мэром Новосибирска

После подсчета голосов Анатолий Локоть поблагодарил всех пришедших на выборы новосибирцев.
Эпиграф вчера в 22:44
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