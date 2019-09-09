Экономика
Lenta.ruВ России увеличат детские пособия
Ежемесячные выплаты на первого ребенка вырастут на 7 процентов и составят в среднем 12 тысяч рублей. Пособие равно величине прожиточного минимума для детей в регионе за II квартал предыдущего года. В 2020 году общая сумма пособий составит 150 миллиардов рублей.
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Общая же сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей — в 2022-м. Это втрое больше, чем в 2019-м, когда на выплату пособий на первого ребенка выделили 50 млрд рублей.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 02:14, Вашингтон
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Политика
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Армия и оружие
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Политика
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REGNUM вчера в 15:15
Политика
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REGNUM вчера в 15:57
Политика
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Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 00:52
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7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник 07 сентября в 17:45
Космос
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Первый побывавший на МКС российский робот Федор благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщает Роскосмос.
ФАН 06 сентября в 19:12
Футбол
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Чемпионат 00:17
Политика
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Политика
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Политика
В Челябинской области на выборах лидирует врио губернатора Текслер
Коммерсантъ вчера в 12:26
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По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
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ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
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Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
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Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $62,14 за баррель, что на $0,6 (0,97%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Интерфакс 01:41
Футбол
«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости вчера в 12:58
Армия и оружие
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В Австралии блокируют сайты за публикацию видео стрельбы в Крайстчерче
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Бомбардир.ру вчера в 15:24