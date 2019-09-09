Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России увеличат детские пособия

Ежемесячные выплаты на первого ребенка вырастут на 7 процентов и составят в среднем 12 тысяч рублей. Пособие равно величине прожиточного минимума для детей в регионе за II квартал предыдущего года. В 2020 году общая сумма пособий составит 150 миллиардов рублей.
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с чего всё началось

Дети требуют средств: на родительские пособия выделят втрое больше

Общая же сумма пособий составит 150 млрд рублей в 2020 году, 156 млрд рублей — в 2021-м и 164 млрд рублей — в 2022-м. Это втрое больше, чем в 2019-м, когда на выплату пособий на первого ребенка выделили 50 млрд рублей.
Известиявчера в 17:01

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Дети требуют средств: на родительские пособия выделят втрое больше

Известиявчера в 17:01

На родительские пособия в России выделят втрое больше денег

РЕН ТВвчера в 20:32

Пермские чиновники пытаются раздать деньги многодетным семьям

URA.Ruвчера в 23:48

Родительские пособия вырастут в России

Газета.Ruвчера в 20:58

«Известия»: кабмин в 2020 году выделит в три раза больше денег на выплату детских пособий

ТАСС01:35

В России выделят в три раза больше денег на родительские пособия

ТК Звездавчера в 21:06

В России увеличат детские пособия

Lenta.ru00:25
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 02:14, Вашингтон
Политика

Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму

По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости вчера в 16:57
Теннис

Медведев уступил Надалю в финале US Open

Вести.Ru вчера в 21:12
Политика

Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы

Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.
Коммерсантъ вчера в 10:33
Общество

В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер

В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны

Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия вчера в 18:15
Политика

Все российские губернаторы сохранили свои места по итогам выборов

Результаты обработки почти всех протоколов в единый день голосования 8 сентября показали, что временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов.
Lenta.ru 01:33
Армия и оружие

ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:13
Политика

Хаджимба объявил о победе на выборах президента Абхазии

Евразия Daily вчера в 16:37
Политика

На выборах в Тульскую облдуму лидирует «Единая Россия»

«Единая Россия» лидирует на выборах в Тульскую областную думу после обработки первых протоколов избирательных комиссий — за список «ЕР» проголосовали 31,05% избирателей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на ГАС «Выборы».
REGNUM вчера в 15:15
Политика

Путин уволил помощника главы СКР

Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM вчера в 15:57
Происшествия

Пожар в промзоне Петербурга ликвидировали на площади 600 кв. м

ТАСС 01:19
Политика

Издание Le Figaro обозначило Киев городом России

Крупное французское издание Le Figaro допустило ошибку, указав Киев городом России во время брифинга президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 00:52
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье

7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник 07 сентября в 17:45
Космос

Робот Федор вернулся с МКС на Землю

Первый побывавший на МКС российский робот Федор благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщает Роскосмос.
ФАН 06 сентября в 19:12
Футбол

Игроки «Манчестер Юнайтед» были против высокой зарплаты Санчеса

Игроки считают, что чилиец не заслуживал своей высокой зарплаты, которая вместе с бонусами составляла £ 505 тыс. в неделю.
Чемпионат 00:17
Политика

Андрей Назаров назначен и.о. премьер-министра Башкирии

Ранее СМИ сообщали, что Андрей Назаров — наиболее вероятный претендент на пост премьера республики.
Эхо Москвы в Уфе 01:58
Политика

«Единая Россия» побеждает на выборах в Заксобрание Севастополя

Коммерсантъ 00:31
Политика

На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных

Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости 07 сентября в 22:02
Политика

В Челябинской области на выборах лидирует врио губернатора Текслер

Коммерсантъ вчера в 12:26
Происшествия

Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей

По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Политика

ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае

На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Политика

Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале

Российская газета вчера в 12:56
Шоу-бизнес

32-летняя Анастасия Приходько в третий раз вышла замуж

32-летняя знаменитость вышла замуж третий раз, но о её избраннике практически ничего не известно, кроме того, что зовут супруга Александр.
Актуальные Новости вчера в 12:58
Общество

Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников

Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.
Вести.Ru 01:00
Общество

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Энергетика

Нефть Brent подорожала до $62,14 за баррель

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $62,14 за баррель, что на $0,6 (0,97%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Интерфакс 01:41
Футбол

«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ

Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости вчера в 12:58
Армия и оружие

Украинских силовиков обвинили в обстреле патруля ОБСЕ в Донбассе

Представитель силового ведомства народной республики Ринат Айгистов сообщил, что ВСУ обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов район Ясиноватой, где находились сотрудники миссии ОБСЕ.
Южный Федеральный вчера в 11:54
Политика

В Австралии блокируют сайты за публикацию видео стрельбы в Крайстчерче

Австралийская государственная комиссия по безопасности в интернете заблокирует восемь иностранных сайтов, опубликовавших видео нападений на мечети в Крайстчерче 15 марта и манифест обвиняемого в атаках Брентона Тарранта.
RT на русском 00:53
Футбол

Марадона: «Люблю зарабатывать на жизнь тяжелым трудом»

Бомбардир.ру вчера в 15:24
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